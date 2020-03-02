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2 марта 2020, 00:33

Видео: какой из трех электрокаров Tesla оказался быстрее?

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Электрокары Tesla известны своими мощными и тяговитыми моторами. Они не раз побеждали в дрэге конкурентов с двигателями внутреннего сгорания. На этот раз журналисты CarWow решили проверить, какая из трех моделей Tesla быстрее: Model 3, Model S или Model X?
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Внушительная тяга, доступная с первых метров дистанции, делает электрокары практически недосягаемыми для большинства обычных автомобилей с ДВС. Но какой же автомобиль Tesla самый-самый? В гонке на четверть мили (402 метра) приняли участие три модели Tesla: Model 3, Model S или Model X.

Самая мощная силовая установка у лифтбека Tesla Model S Performance. Его электромоторы выдают сообща 836 л.с. и 1300 Нм максимального крутящего момента. Масса автомобиля составляет 2 241 кг. Более тяжелый кроссовер Model X P100D весит 2 487 кг. Его двигатели развивают 805 л.с. и 1140 Нм пикового момента. Младшая модель в линейке Tesla не такая мощная, но она существенно легче. Отдача силовой установки Model 3 составляет 496 л.с. и 660 Нм, а масса – 1 847 кг.

Дополнительные сложности участникам заезда создал проливной дождь. На мокрой дороге двум «старшим» моделям пригодился лаунч-контроль. В Model 3 его нет. В итоге, Model S и Model X пришли к финишу с разницей в 0,1 секунды – 11,4 и 11,5 секунды соответственно. Model 3 уступила победителю всего 0,4 секунды, что представляется тоже весьма неплохим результатом. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ильяс
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в очередной серии тестов
ясно кисло
Roza22
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
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Видео: какой из трех электрокаров Tesla оказался быстрее?
{{material_126674}}Внушительная тяга, доступная с первых метров дистанции, делает электрокары практически недосягаемыми для большинства обычных автомобилей с ДВС. Но какой же автомобиль Tesla самый-самый? В гонке на четверть мили (402 метра) приняли участие три модели Tesla: Model 3, Model S или Model X.Самая мощная силовая установка у лифтбека Tesla Model S Performance. Его электромоторы выдают сообща 836 л.с. и 1300 Нм максимального крутящего момента. Масса автомобиля составляет 2 241 кг. Более тяжелый кроссовер Model X P100D весит 2 487 кг. Его двигатели развивают 805 л.с. и 1140 Нм пикового момента. Младшая модель в линейке Tesla не такая мощная, но она существенно легче. Отдача силовой установки Model 3 составляет 496 л.с. и 660 Нм, а масса – 1 847 кг.Дополнительные сложности участникам заезда создал проливной дождь. На мокрой дороге двум «старшим» моделям пригодился лаунч-контроль. В Model 3 его нет. В итоге, Model S и Model X пришли к финишу с разницей в 0,1 секунды – 11,4 и 11,5 секунды соответственно. Model 3 уступила победителю всего 0,4 секунды, что представляется тоже весьма неплохим результатом. 
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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