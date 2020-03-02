2 марта 2020, 00:33
Видео: какой из трех электрокаров Tesla оказался быстрее?
- 620
- 0
Электрокары Tesla известны своими мощными и тяговитыми моторами. Они не раз побеждали в дрэге конкурентов с двигателями внутреннего сгорания. На этот раз журналисты CarWow решили проверить, какая из трех моделей Tesla быстрее: Model 3, Model S или Model X?
Ранее мы писали
Дорожная полиция австралийского штата Виктория начала закупать электрокары Tesla Model X, предназначенные ...Читать далее
Самая мощная силовая установка у лифтбека Tesla Model S Performance. Его электромоторы выдают сообща 836 л.с. и 1300 Нм максимального крутящего момента. Масса автомобиля составляет 2 241 кг. Более тяжелый кроссовер Model X P100D весит 2 487 кг. Его двигатели развивают 805 л.с. и 1140 Нм пикового момента. Младшая модель в линейке Tesla не такая мощная, но она существенно легче. Отдача силовой установки Model 3 составляет 496 л.с. и 660 Нм, а масса – 1 847 кг.
Дополнительные сложности участникам заезда создал проливной дождь. На мокрой дороге двум «старшим» моделям пригодился лаунч-контроль. В Model 3 его нет. В итоге, Model S и Model X пришли к финишу с разницей в 0,1 секунды – 11,4 и 11,5 секунды соответственно. Model 3 уступила победителю всего 0,4 секунды, что представляется тоже весьма неплохим результатом.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве