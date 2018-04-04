4 апреля 2018, 09:11
Видео: китайский Nissan Terra в подробностях
Новый рамный внедорожник Nissan Terra готовится к выходу на китайский рынок. Позднее новинка появится и в других странах, может быть, даже доедет до России. А пока китайские блоггеры подготовили видео-обзор внедорожника.
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Китайское подразделение Nissan опубликовало официальные фотографии нового рамного внедорожника Terra. Модель ...Читать далее
Автомобиль получил кожаный салон, двухзонный климат контроль и сенсорный экран мультимедийной системы, который, на наш взгляд, недостаточно быстро и четко реагирует на команды. Пассажиры второго ряда могут заряжать гаджеты через собственный USB-разъем.
Продажи в Китае стартуют 12 апреля. Первоначально автомобиль предложат с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. Основными конкурентами Nissan Terra станут Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport.
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