4 апреля 2018, 09:11

Видео: китайский Nissan Terra в подробностях

Новый рамный внедорожник Nissan Terra готовится к выходу на китайский рынок. Позднее новинка появится и в других странах, может быть, даже доедет до России. А пока китайские блоггеры подготовили видео-обзор внедорожника.
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Видео: китайский Nissan Terra в подробностях Nissan
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Китайское подразделение Nissan опубликовало официальные фотографии нового рамного внедорожника Terra. Модель ...
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Благодаря ролику мы можем не летать в Пекин, а спокойно рассмотреть Nissan Terra в мельчайших подробностях прямо сейчас. Даже китайский язык знать не обязательно, все понятно без лишних слов. Новый рамный Terra построен на одной платформе с пикапом Navara. Внедорожник имеет и 7-местную конфигурацию, но на видео нам демонстрируют только 5-местный салон. От пикапа новинке досталось не только шасси, но и двигатели с трансмиссией. Да и внешне он очень напоминает Navara.

Автомобиль получил кожаный салон, двухзонный климат контроль и сенсорный экран мультимедийной системы, который, на наш взгляд, недостаточно быстро и четко реагирует на команды. Пассажиры второго ряда могут заряжать гаджеты через собственный USB-разъем.

Продажи в Китае стартуют 12 апреля. Первоначально автомобиль предложат с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. Основными конкурентами Nissan Terra станут Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport.
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Видео: китайский Nissan Terra в подробностях
{{material_122781}}Благодаря ролику мы можем не летать в Пекин, а спокойно рассмотреть Nissan Terra в мельчайших подробностях прямо сейчас. Даже китайский язык знать не обязательно, все понятно без лишних слов. Новый рамный Terra построен на одной платформе с пикапом Navara. Внедорожник имеет и 7-местную конфигурацию, но на видео нам демонстрируют только 5-местный салон. От пикапа новинке досталось не только шасси, но и двигатели с трансмиссией. Да и внешне он очень напоминает Navara.Автомобиль получил кожаный салон, двухзонный климат контроль и сенсорный экран мультимедийной системы, который, на наш взгляд, недостаточно быстро и четко реагирует на команды. Пассажиры второго ряда могут заряжать гаджеты через собственный USB-разъем.Продажи в Китае стартуют 12 апреля. Первоначально автомобиль предложат с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. Основными конкурентами Nissan Terra станут Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport.
2018-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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