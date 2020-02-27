Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 февраля 2020, 00:01

Видео: когда владелец Porsche прирожденный байкер

  • 1842
  • 0
 
Американец серьезно доработал свой Porsche 911 Turbo S для участия в заездах на четверть мили. Автомобиль получился настолько мощным, что на старте исполняет трюк Вилли или, говоря проще, «козлит».
Видео когда владелец Porsche прирожденный байкер

 

Ранее мы писали
На официальном сайте Porsche появился большой материал о модели Porsche 914, выпускавшейся в 1970-х годах ...
Читать далее
Владелец Porsche 911 Turbo S Марк Блэквелл хотел выжать из своего автомобиля значительно больше стандартных 560 сил. В итоге, под вполне заурядной внешностью теперь скрывается настоящий зверь. В тюнинг-ателье хорошо потрудились над 3,8-литровой битурбо «шестеркой» немецкого спорткара. 

Рабочий объем увеличился на дополнительные 200 «кубиков», а мощность возросла почти вдвое и превысила 1000 лошадиных сил. Мастерам пришлось усилить штатную автоматическую 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, чтобы она смогла справиться с безумной мощностью. 

Заднемоторная компоновка и гоночные покрышки Mickey Thompson ET Street S/S не могут обеспечить передним колесам достаточного сцепления с асфальтом, и спорткар с легкостью встает на «козла». Видео, опубликованное ниже, было снято на треке Auto Club Famoso Raceway в Бейкерсфилде, штат Калифорния (США). Porsche преодолел четверть мили за 9,27 секунды или на полсекунды медленнее своего лучшего результата. Пилот был вынужден то и дело отпускать педаль газа, чтобы вернуть спорткар в горизонтальное положение.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay
как по мне, он классный!
Fedorapanty
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Порше
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые дешевые автомобили планеты 2020 года
Opel Grandland X: пока только принимаются заказы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Porsche 911
Объявления о продаже Porsche 911
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Видео: когда владелец Porsche прирожденный байкер
{{material_128943}}Владелец Porsche 911 Turbo S Марк Блэквелл хотел выжать из своего автомобиля значительно больше стандартных 560 сил. В итоге, под вполне заурядной внешностью теперь скрывается настоящий зверь. В тюнинг-ателье хорошо потрудились над 3,8-литровой битурбо «шестеркой» немецкого спорткара. Рабочий объем увеличился на дополнительные 200 «кубиков», а мощность возросла почти вдвое и превысила 1000 лошадиных сил. Мастерам пришлось усилить штатную автоматическую 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, чтобы она смогла справиться с безумной мощностью. Заднемоторная компоновка и гоночные покрышки Mickey Thompson ET Street S/S не могут обеспечить передним колесам достаточного сцепления с асфальтом, и спорткар с легкостью встает на «козла». Видео, опубликованное ниже, было снято на треке Auto Club Famoso Raceway в Бейкерсфилде, штат Калифорния (США). Porsche преодолел четверть мили за 9,27 секунды или на полсекунды медленнее своего лучшего результата. Пилот был вынужден то и дело отпускать педаль газа, чтобы вернуть спорткар в горизонтальное положение.
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Пенза Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться