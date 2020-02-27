27 февраля 2020, 00:01
Видео: когда владелец Porsche прирожденный байкер
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Американец серьезно доработал свой Porsche 911 Turbo S для участия в заездах на четверть мили. Автомобиль получился настолько мощным, что на старте исполняет трюк Вилли или, говоря проще, «козлит».
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Рабочий объем увеличился на дополнительные 200 «кубиков», а мощность возросла почти вдвое и превысила 1000 лошадиных сил. Мастерам пришлось усилить штатную автоматическую 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, чтобы она смогла справиться с безумной мощностью.
Заднемоторная компоновка и гоночные покрышки Mickey Thompson ET Street S/S не могут обеспечить передним колесам достаточного сцепления с асфальтом, и спорткар с легкостью встает на «козла». Видео, опубликованное ниже, было снято на треке Auto Club Famoso Raceway в Бейкерсфилде, штат Калифорния (США). Porsche преодолел четверть мили за 9,27 секунды или на полсекунды медленнее своего лучшего результата. Пилот был вынужден то и дело отпускать педаль газа, чтобы вернуть спорткар в горизонтальное положение.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
как по мне, он классный!
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
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