22 октября 2018, 16:42

Видео: лучшие неудачи Нюрбургринга

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В 10-минутную видео подборку вошли яркие эпизоды с заездов по Северной петле Нюрбургринга за последние три месяца. Есть здесь и серьезные аварии, и инциденты, в которых водители, что называется, отделались легким испугом.
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Трассу Нюрбургринга используют не только автопроизводители для тестирования новых моделей. Здесь проводятся этапы гоночной серии VLN и марафон «24 часа Нюрбургринга». Кроме того, несколько дней в неделю трасса открыта для всех желающих. За довольно символическую плату в 30 долларов по ней может прокатиться любой водитель на любом транспортном средстве. 

Но въезжая в «Зеленый ад», необходимо иметь в виду, что в случае аварии придется потратиться не только на ремонт собственного автомобиля, но и на восстановление инфраструктуры трассы. Замена погонного метра ограждения стоит 37 долларов. Отдельно необходимо будет оплатить демонтаж поврежденного забора и столбов, работу машины безопасности, эвакуатора, аварийно-спасательного вертолета. В общем, разбить автомобиль на Нюрбургринге – удовольствие недешевое.

Поэтому новички, выезжающие на 20,8-километровую трассу, должны быть готовы преодолеть все 120 поворотов, которые требуют максимума и от водителя, и от автомобиля. На видео ниже наглядно демонстрируются типичные ошибки, которые Нюрбургринг не прощает.
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Видео: лучшие неудачи Нюрбургринга
{{material_124596}}Трассу Нюрбургринга используют не только автопроизводители для тестирования новых моделей. Здесь проводятся этапы гоночной серии VLN и марафон «24 часа Нюрбургринга». Кроме того, несколько дней в неделю трасса открыта для всех желающих. За довольно символическую плату в 30 долларов по ней может прокатиться любой водитель на любом транспортном средстве. Но въезжая в «Зеленый ад», необходимо иметь в виду, что в случае аварии придется потратиться не только на ремонт собственного автомобиля, но и на восстановление инфраструктуры трассы. Замена погонного метра ограждения стоит 37 долларов. Отдельно необходимо будет оплатить демонтаж поврежденного забора и столбов, работу машины безопасности, эвакуатора, аварийно-спасательного вертолета. В общем, разбить автомобиль на Нюрбургринге – удовольствие недешевое.Поэтому новички, выезжающие на 20,8-километровую трассу, должны быть готовы преодолеть все 120 поворотов, которые требуют максимума и от водителя, и от автомобиля. На видео ниже наглядно демонстрируются типичные ошибки, которые Нюрбургринг не прощает.
2018-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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