22 октября 2018, 16:42
Видео: лучшие неудачи Нюрбургринга
- 2022
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В 10-минутную видео подборку вошли яркие эпизоды с заездов по Северной петле Нюрбургринга за последние три месяца. Есть здесь и серьезные аварии, и инциденты, в которых водители, что называется, отделались легким испугом.
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Но въезжая в «Зеленый ад», необходимо иметь в виду, что в случае аварии придется потратиться не только на ремонт собственного автомобиля, но и на восстановление инфраструктуры трассы. Замена погонного метра ограждения стоит 37 долларов. Отдельно необходимо будет оплатить демонтаж поврежденного забора и столбов, работу машины безопасности, эвакуатора, аварийно-спасательного вертолета. В общем, разбить автомобиль на Нюрбургринге – удовольствие недешевое.
Поэтому новички, выезжающие на 20,8-километровую трассу, должны быть готовы преодолеть все 120 поворотов, которые требуют максимума и от водителя, и от автомобиля. На видео ниже наглядно демонстрируются типичные ошибки, которые Нюрбургринг не прощает.
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