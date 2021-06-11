11 июня 2021, 20:04
Видео массового ДТП доказывает, что ситуация может измениться мгновенно
В Сеть выложили запись с видеорегистратора, на которой запечатлена жуткая авария на оживленной автомагистрали. Несколько мирно едущих по шоссе автомобилей в одно мгновение превращаются в кучу покореженного металла. А мы наблюдаем за этим из первого ряда.
Дарья Климова Фото: АВС10
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Фото: АВС10
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В аварии пострадали не менее шести автомобилей, пять человек получили травмы. Водитель, ехавший в машине с видеорегистратором, успел вовремя затормозить и объехать раскиданные по шоссе машины. Мы слышим, как он звонит 911 и сообщает об аварии. Будьте внимательны в пути, даже если вы едете по этой дороге уже в тысячный раз. Иногда ситуация меняется мгновенно и на принятие решения остаются считанные секунды.
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