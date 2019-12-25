25 декабря 2019, 15:48
Видео: мастер класс игры на гаечных ключах
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Сегодня католики всего мира отмечают Рождество, и самая популярная рождественская мелодия Jingle Bells звучит на каждом шагу. Известна она и в России. Кто и на чем ее только не исполнял! Но гаечные ключи, можем поспорить, были использованы впервые.
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Рождественской песне Jingle Bells уже более 150 лет, хотя как недавно выяснилось, рождественской она стала не сразу. Американский композитор Джеймс Лорд Пирпонт (дядя известного финансиста Джона Пирпонта Моргана) сочинил ее в 1857 году ко Дню благодарения. Тогда песня называлась One Horse Open Sleigh, что можно дословно перевести как «Запряженные лошадью сани». Постепенно мелодию начали воспринимать как рождественскую и переименовали в Jingle Bells («Бубенцы»), а в 1965 году она стала первой песней, прозвучавшей из космоса.
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