6 июня 2018, 14:39
Видео: Медведь просит еду у экипажа ДПС
В городе Печоры республики Коми в последние несколько дней наблюдается настоящее нашествие медведей. Они выходят из леса к людям в поисках еды. На видео мишка-попрошайка пристает к автомобилю ДПС.
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На совместном совещании чиновников республиканского Минприроды с представителями надзорных и правоохранительных органов было принято решение о выдаче охотничьих лицензий на отстрел трех бурых медведей и определены места охоты. Кроме того, сотрудникам патрульных служб разрешили стрелять в медведей при их появлении в черте города или при возникновении угрозы жизни людей.
В ролике молодой медведь видимо уже привык, что его подкармливают водители проезжающих мимо автомобилей. Он смело подходит, встает на задние лапы и жалостливо заглядывает в окна машин. А сердобольные автомобилисты, не взирая на запрет, подкармливают зверя.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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