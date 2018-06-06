6 июня 2018, 14:39

Видео: Медведь просит еду у экипажа ДПС

В городе Печоры республики Коми в последние несколько дней наблюдается настоящее нашествие медведей. Они выходят из леса к людям в поисках еды. На видео мишка-попрошайка пристает к автомобилю ДПС.
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Минприроды Коми настоятельно просит жителей Печор не кормить медведей, но никакие увещевания не помогают. Животные безбоязненно ходят по городу и вдоль трасс, высматривая и выпрашивая еду. Один медведь спокойно гулял по детской площадке до тех пор, пока машина ДПС не погналась за ним. А медведица с тремя медвежатами облюбовала местный автосервис, где задрала сторожевого пса.

На совместном совещании чиновников республиканского Минприроды с представителями надзорных и правоохранительных органов было принято решение о выдаче охотничьих лицензий на отстрел трех бурых медведей и определены места охоты. Кроме того, сотрудникам патрульных служб разрешили стрелять в медведей при их появлении в черте города или при возникновении угрозы жизни людей.

В ролике молодой медведь видимо уже привык, что его подкармливают водители проезжающих мимо автомобилей. Он смело подходит, встает на задние лапы и жалостливо заглядывает в окна машин. А сердобольные автомобилисты, не взирая на запрет, подкармливают зверя.

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Видео: Медведь просит еду у экипажа ДПС
{{material_84129}}Минприроды Коми настоятельно просит жителей Печор не кормить медведей, но никакие увещевания не помогают. Животные безбоязненно ходят по городу и вдоль трасс, высматривая и выпрашивая еду. Один медведь спокойно гулял по детской площадке до тех пор, пока машина ДПС не погналась за ним. А медведица с тремя медвежатами облюбовала местный автосервис, где задрала сторожевого пса.На совместном совещании чиновников республиканского Минприроды с представителями надзорных и правоохранительных органов было принято решение о выдаче охотничьих лицензий на отстрел трех бурых медведей и определены места охоты. Кроме того, сотрудникам патрульных служб разрешили стрелять в медведей при их появлении в черте города или при возникновении угрозы жизни людей.В ролике молодой медведь видимо уже привык, что его подкармливают водители проезжающих мимо автомобилей. Он смело подходит, встает на задние лапы и жалостливо заглядывает в окна машин. А сердобольные автомобилисты, не взирая на запрет, подкармливают зверя.
2018-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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