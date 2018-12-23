23 декабря 2018, 01:25
Видео: мгновенная карма за объезд пробки
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В Сети появилось поучительное видео о том, что не стоит объезжать пробку по разделительной полосе. Водитель вседорожника понадеялся на полный привод, но не учел особенности рельефа местности.
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Поначалу ничто не предвещало беды, автомобиль уверенно ехал мимо заснеженных елок и стоящих в пробке автомобилей. Однако внезапно события стали развиваться не по плану. Из-за темноты и снега водитель вседорожника не разглядел овраг. Увидев его в последний момент, он попытался затормозить, но было уже слишком поздно. Автомобиль буквально нырнул вниз, вздымая фонтаны снега, и перевернулся. На первом видео запечатлен сам момент аварии, а второе показывает события «до» и «после».
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Комментарии
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Комментарии пользователей
kromka23.12.2018 02:26
Больше таким говнюкам неминуемой кары , прости господи !!!
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