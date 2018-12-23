23 декабря 2018, 01:25

Видео: мгновенная карма за объезд пробки

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В Сети появилось поучительное видео о том, что не стоит объезжать пробку по разделительной полосе. Водитель вседорожника понадеялся на полный привод, но не учел особенности рельефа местности.
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Ролик был снят на видеорегистратор. Автомобили выстроились в длинную пробку в Москве, по дороге из Воскресенского в Южное Бутово. Но водитель вседорожника посчитал, что раз у него полноприводный автомобиль, то он может объехать всех по засыпанной снегом разделительной полосе.

Поначалу ничто не предвещало беды, автомобиль уверенно ехал мимо заснеженных елок и стоящих в пробке автомобилей. Однако внезапно события стали развиваться не по плану. Из-за темноты и снега водитель вседорожника не разглядел овраг. Увидев его в последний момент, он попытался затормозить, но было уже слишком поздно. Автомобиль буквально нырнул вниз, вздымая фонтаны снега, и перевернулся. На первом видео запечатлен сам момент аварии, а второе показывает события «до» и «после». 
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
kromka23.12.2018 02:26
Больше таким говнюкам неминуемой кары , прости господи !!!
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Видео: мгновенная карма за объезд пробки
{{material_123746}}Ролик был снят на видеорегистратор. Автомобили выстроились в длинную пробку в Москве, по дороге из Воскресенского в Южное Бутово. Но водитель вседорожника посчитал, что раз у него полноприводный автомобиль, то он может объехать всех по засыпанной снегом разделительной полосе.Поначалу ничто не предвещало беды, автомобиль уверенно ехал мимо заснеженных елок и стоящих в пробке автомобилей. Однако внезапно события стали развиваться не по плану. Из-за темноты и снега водитель вседорожника не разглядел овраг. Увидев его в последний момент, он попытался затормозить, но было уже слишком поздно. Автомобиль буквально нырнул вниз, вздымая фонтаны снега, и перевернулся. На первом видео запечатлен сам момент аварии, а второе показывает события «до» и «после». 
2018-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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