Видео: насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце, чем белые

Ребята с ютуб-канала MikesCarInfo воспользовались тепловизором, чтобы узнать, насколько черные автомобили, оставленные на открытой парковке, сильнее раскаляются на солнце. Для чистоты эксперимента замеры производили на примере четырех одинаковых вседорожников Toyota Highlander. Все они долгое время простояли под палящим солнцем. Для удобства температуру измеряли на капоте, но и крыша была такой же горячей.





Капот черного Highlander раскалился почти до 160 градусов по Фаренгейту, что соответствует 71 градусу Цельсия. Капот белого автомобиля оказался существенно «холоднее» - 112 F или 44 C. Далее экспериментаторы сравнили температуру двух серебристых вседорожников. Выкрашенный в более темный тон оказался на 10% горячее – 146 F (63 C) против 129 F (54 C). С другой стороны, даже очень светло-серебристый «металлик» нагревается сильнее белого автомобиля.