30 августа 2019, 08:15
Видео: насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце, чем белые
- 1590
- 0
Все мы знаем, что темные цвета лучше поглощают свет и быстрее разогреваются на солнце. На опубликованном в Сети видео на примере четырех стоящих рядом Toyota Highlander наглядно демонстрируется, что черные автомобили на самом деле чертовски горячие.
Ранее мы писали
С наступлением жаркой летней погоды перед автомобилистами возникает новая проблема. Простояв долго на солнце ...Читать далее
Капот черного Highlander раскалился почти до 160 градусов по Фаренгейту, что соответствует 71 градусу Цельсия. Капот белого автомобиля оказался существенно «холоднее» - 112 F или 44 C. Далее экспериментаторы сравнили температуру двух серебристых вседорожников. Выкрашенный в более темный тон оказался на 10% горячее – 146 F (63 C) против 129 F (54 C). С другой стороны, даже очень светло-серебристый «металлик» нагревается сильнее белого автомобиля.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
вольво это уже давно не швед
Тайота замечательная машинка и мало достойных конкурентов имеет в своем классе. Хотя и есть некоторые недоработки, но как и у всех производителей... А вот стоит все таки покупать только у проверенных автодиллеров. И не скупитесь на время для проверки. Начните проверку с кузова. Обязательно проверяйте ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве