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30 августа 2019, 08:15

Видео: насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце, чем белые

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Все мы знаем, что темные цвета лучше поглощают свет и быстрее разогреваются на солнце. На опубликованном в Сети видео на примере четырех стоящих рядом Toyota Highlander наглядно демонстрируется, что черные автомобили на самом деле чертовски горячие.
Видео насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце чем белые

 

Видео насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце чем белые

 

Видео насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце чем белые

 

Видео насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце чем белые

 

Видео насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце чем белые
Видео насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце чем белые
Видео насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце чем белые
Видео насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце чем белые
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Ребята с ютуб-канала MikesCarInfo воспользовались тепловизором, чтобы узнать, насколько черные автомобили, оставленные на открытой парковке, сильнее раскаляются на солнце. Для чистоты эксперимента замеры производили на примере четырех одинаковых вседорожников Toyota Highlander. Все они долгое время простояли под палящим солнцем. Для удобства температуру измеряли на капоте, но и крыша была такой же горячей.

Капот черного Highlander раскалился почти до 160 градусов по Фаренгейту, что соответствует 71 градусу Цельсия.  Капот белого автомобиля оказался существенно «холоднее» - 112 F или 44 C. Далее экспериментаторы сравнили температуру двух серебристых вседорожников. Выкрашенный в более темный тон оказался на 10% горячее – 146 F (63 C) против 129 F (54 C). С другой стороны, даже очень светло-серебристый «металлик» нагревается сильнее белого автомобиля.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Toyota Highlander
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
Эрнест
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
вольво это уже давно не швед
sas26@inbox.ru
Toyota за полгода продала более 5 млн машин
Тайота замечательная машинка и мало достойных конкурентов имеет в своем классе. Хотя и есть некоторые недоработки, но как и у всех производителей... А вот стоит все таки покупать только у проверенных автодиллеров. И не скупитесь на время для проверки. Начните проверку с кузова. Обязательно проверяйте ...
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Видео: насколько сильнее черные машины раскаляются на солнце, чем белые
{{material_126837}}Ребята с ютуб-канала MikesCarInfo воспользовались тепловизором, чтобы узнать, насколько черные автомобили, оставленные на открытой парковке, сильнее раскаляются на солнце. Для чистоты эксперимента замеры производили на примере четырех одинаковых вседорожников Toyota Highlander. Все они долгое время простояли под палящим солнцем. Для удобства температуру измеряли на капоте, но и крыша была такой же горячей.Капот черного Highlander раскалился почти до 160 градусов по Фаренгейту, что соответствует 71 градусу Цельсия.  Капот белого автомобиля оказался существенно «холоднее» - 112 F или 44 C. Далее экспериментаторы сравнили температуру двух серебристых вседорожников. Выкрашенный в более темный тон оказался на 10% горячее – 146 F (63 C) против 129 F (54 C). С другой стороны, даже очень светло-серебристый «металлик» нагревается сильнее белого автомобиля.
2019-08-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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