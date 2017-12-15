15 декабря 2017, 13:52

Видео недели: чем окончились попытки спасти «Ниву»

В окрестностях Ростова-на-Дону произошел беспрецедентный случай: в попытках вытащить застрявшую «Ниву» в грязи погрязли… пять внедорожников и два трактора! Операцию «офф-роад» засняли на видео.
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Подробностей обстоятельств происшествия нет. Известно лишь, что выручить водителя «Нивы» пытались Hyundai Santa Fe, Chevrolet Niva, Nissan Navara, Toyota Hilux, «УАЗ» и два трактора. Однако доехать до «утопающего» им так и не удалось.

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Видео недели: чем окончились попытки спасти «Ниву»
Подробностей обстоятельств происшествия нет. Известно лишь, что выручить водителя «Нивы» пытались Hyundai Santa Fe, Chevrolet Niva, Nissan Navara, Toyota Hilux, «УАЗ» и два трактора. Однако доехать до «утопающего» им так и не удалось.
2017-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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