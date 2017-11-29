29 ноября 2017, 10:40

Видео недели: электрический болид сразился с гепардом

Организаторы чемпионата электрических болидов Formula E опубликовали видеоролик, в котором гоночный электрокар сразился в дрэг-рейсинге с гепардом. Болид китайского коллектива Techeetah способен набирать «сотню» за три секунды.
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У животного и электрокара якобы совпадают динамические характеристики. Помимо этого, ролик привлекает внимание к проблеме исчезновения редких кошек в связи с изменением климата. Чемпионат Formula E стартует 2 и 3 декабря в Гонконге.

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Видео недели: электрический болид сразился с гепардом
У животного и электрокара якобы совпадают динамические характеристики. Помимо этого, ролик привлекает внимание к проблеме исчезновения редких кошек в связи с изменением климата. Чемпионат Formula E стартует 2 и 3 декабря в Гонконге.
2017-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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