29 ноября 2017, 10:40
Видео недели: электрический болид сразился с гепардом
Организаторы чемпионата электрических болидов Formula E опубликовали видеоролик, в котором гоночный электрокар сразился в дрэг-рейсинге с гепардом. Болид китайского коллектива Techeetah способен набирать «сотню» за три секунды.
У животного и электрокара якобы совпадают динамические характеристики. Помимо этого, ролик привлекает внимание к проблеме исчезновения редких кошек в связи с изменением климата. Чемпионат Formula E стартует 2 и 3 декабря в Гонконге.
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27.11.2017, 09:12
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Что делать в дороге при признаках обморожения
24.11.2017, 11:59
Как не лишиться автомобиля на таможне?
23.11.2017, 11:24
Глас народа: выгодно ли дилеру Haval соседство с небоскребом «Газпрома»?
22.11.2017, 14:15
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