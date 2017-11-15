15 ноября 2017, 13:45
Видео недели: история Jeep Wrangler
На Youtube-канале Donut Media появился видеоролик, посвященный эволюции внедорожника Jeep Wrangler. История запечатлела все версии модели, начиная с первых армейских прототипов 1940-х годов.
Jeep Wrangler
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 955 000 до 3 330 000 Р
Отзывов: 3
Полностью переработанный интерьер сохранит все «фамильные черты» Jeep. Материалы отделки станут более качественными. Новый Wrangler отличит узнаваемая радиаторная решетка, круглые фары и квадратные задние фонари.
Официальные технические характеристики пока не обнародованы. Они станут известны ближе к дате премьеры. Ожидается, что Wrangler получит полноприводную систему и рамную конструкцию.
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12.11.2012, 12:15
Jeep Patriot от Led Zeppelin стоит вдвое дороже
09.01.2008, 21:48
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