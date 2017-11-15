15 ноября 2017, 13:45

Видео недели: история Jeep Wrangler

На Youtube-канале Donut Media появился видеоролик, посвященный эволюции внедорожника Jeep Wrangler. История запечатлела все версии модели, начиная с первых армейских прототипов 1940-х годов.
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Jeep Wrangler
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 955 000 до 3 330 000 Р
Отзывов: 3
В настоящий момент производитель работает над новой модификацией своей модели. Автомобиль получит обновленную внешность, более экономичные силовые агрегаты, расширенные возможности для любителей езды с открытым верхом. Премьера автомобиля 2018 модельного года состоится 29 ноября на Лос-анджелесском автосалоне.

Полностью переработанный интерьер сохранит все «фамильные черты» Jeep. Материалы отделки станут более качественными. Новый Wrangler отличит узнаваемая радиаторная решетка, круглые фары и квадратные задние фонари.

Официальные технические характеристики пока не обнародованы. Они станут известны ближе к дате премьеры. Ожидается, что Wrangler получит полноприводную систему и рамную конструкцию.

Top Manager Джип Вранглер

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Видео недели: история Jeep Wrangler
{{model_1688}} В настоящий момент производитель работает над новой модификацией своей модели. Автомобиль получит обновленную внешность, более экономичные силовые агрегаты, расширенные возможности для любителей езды с открытым верхом. Премьера автомобиля 2018 модельного года состоится 29 ноября на Лос-анджелесском автосалоне.Полностью переработанный интерьер сохранит все «фамильные черты» Jeep. Материалы отделки станут более качественными. Новый Wrangler отличит узнаваемая радиаторная решетка, круглые фары и квадратные задние фонари.Официальные технические характеристики пока не обнародованы. Они станут известны ближе к дате премьеры. Ожидается, что Wrangler получит полноприводную систему и рамную конструкцию.
2017-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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