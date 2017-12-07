7 декабря 2017, 17:11
Видео недели: из Rolls-Royce Phantom сделали студию звукозаписи
Рэпер Skepta записал свой новый трек, сидя на заднем сидении нового Rolls-Royce Phantom. Автомобиль бесшумно передвигался по альпийским дорогам Швейцарии вблизи озера Люцерн.
В результате модернизации автомобиль стал самым тихим в мире. Разработчики нанесли на кузов 6-миллиметровое лаковое покрытие в два слоя, а также использовали более 130 кг звукоизоляционного материала. Покрышки Silent-Seal имеют особый слой пены, который нейтрализует шум протектора.
Под капотом Phantom находится 6,75-литровый турбированный двигатель V12, который способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.
Комплектации и технические характеристики
|Rolls-Royce Phantom Long 6.7 AT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|571
|Объем двигателя
|6749
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|задний
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
Читайте по теме
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
07.10.2017, 10:15
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
«Седьмой» Rolls-Royce Phantom уходит в «зените» славы
23.02.2016, 20:12
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
23.09.2014, 10:12
Читайте по теме
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
07.10.2017, 10:15
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
«Седьмой» Rolls-Royce Phantom уходит в «зените» славы
23.02.2016, 20:12
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
23.09.2014, 10:12
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
А можно было на русском языке написать?
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
Интересные разделы
АвтоМосква Rolls-Royce Автомудрость Rolls-Royce АвтоПитер Rolls-Royce Дизайн и тюнинг Rolls-Royce Новинки и концепт кары Rolls-Royce Новости и акции автосалонов Rolls-Royce Автосалоны и дилеры марки Rolls-Royce Аренда и прокат авто марки Rolls-Royce Автоклубы и форумы автозавчастей марки Rolls-Royce Автосервисы и магазины автозапчастей марки Rolls-Royce
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное