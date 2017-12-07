7 декабря 2017, 17:11

Видео недели: из Rolls-Royce Phantom сделали студию звукозаписи

Рэпер Skepta записал свой новый трек, сидя на заднем сидении нового Rolls-Royce Phantom. Автомобиль бесшумно передвигался по альпийским дорогам Швейцарии вблизи озера Люцерн.
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Видео недели: из Rolls-Royce Phantom сделали студию звукозаписи Rolls-Royce Phantom

В результате модернизации автомобиль стал самым тихим в мире. Разработчики нанесли на кузов 6-миллиметровое лаковое покрытие в два слоя, а также использовали более 130 кг звукоизоляционного материала. Покрышки Silent-Seal имеют особый слой пены, который нейтрализует шум протектора.

Под капотом Phantom находится 6,75-литровый турбированный двигатель V12, который способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.

Комплектации и технические характеристики

Rolls-Royce Phantom Long 6.7 AT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин571
Объем двигателя6749
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоАИ-98
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Комментарии
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Отзывы по теме
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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Видео недели: из Rolls-Royce Phantom сделали студию звукозаписи
В результате модернизации автомобиль стал самым тихим в мире. Разработчики нанесли на кузов 6-миллиметровое лаковое покрытие в два слоя, а также использовали более 130 кг звукоизоляционного материала. Покрышки Silent-Seal имеют особый слой пены, который нейтрализует шум протектора.Под капотом Phantom находится 6,75-литровый турбированный двигатель V12, который способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.
2017-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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