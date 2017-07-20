20 июля 2017, 17:21

Видео недели: как правильно прострелить Lamborghini LP610-4?

Чем бы ни тешились видеоблогеры, лишь бы набирали миллионы просмотров. На YouTube ежедневно появляются ролики, граничащие со статусом «из ряда вон выходящие».
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На сей раз популярный блогер Эдвин Саркисян решил прострелить дорогой суперкар Lamborghini Huracan LP610-4. Правда, стрелок целился 20-миллиметровым снарядом в открытые окна автомобиля, чтобы достичь своей цели – арбузов. В общем, смотрим, что из этого получилось.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Видео недели: как правильно прострелить Lamborghini LP610-4?
На сей раз популярный блогер Эдвин Саркисян решил прострелить дорогой суперкар Lamborghini Huracan LP610-4. Правда, стрелок целился 20-миллиметровым снарядом в открытые окна автомобиля, чтобы достичь своей цели – арбузов. В общем, смотрим, что из этого получилось.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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