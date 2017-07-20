20 июля 2017, 17:21
Видео недели: как правильно прострелить Lamborghini LP610-4?
Чем бы ни тешились видеоблогеры, лишь бы набирали миллионы просмотров. На YouTube ежедневно появляются ролики, граничащие со статусом «из ряда вон выходящие».
На сей раз популярный блогер Эдвин Саркисян решил прострелить дорогой суперкар Lamborghini Huracan LP610-4. Правда, стрелок целился 20-миллиметровым снарядом в открытые окна автомобиля, чтобы достичь своей цели – арбузов. В общем, смотрим, что из этого получилось.
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Комментарии пользователей
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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
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Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
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