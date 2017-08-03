3 августа 2017, 20:14
Видео недели: красивый разгон заряженных «немцев»
На этой неделе автолюбители смогли наслаждаться поистине впечатляющим роликом от AutoTopNL. Специалисты разгоняли до 300 км/ч «горячие» Mercedes-AMG E 63 S, BMW M5 и Audi RS7.
В заезде использовалась S-версия «горячего» E-Класса с 612-сильным турбомотором и полным приводом, BMW M5 (4,4 л, 560 сил) и Audi RS7 с 4-литровой «восьмеркой» на 605 «лошадей». Рев моторов и динамика сделают конец рабочей недели еще приятнее!
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz AMG GT S 4.0 AMT
|BMW M5 4.4 AMT
|Audi RS7 Performance 4.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2014
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|2017
|Кузов
|купе
|седан
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|2/2
|4/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|510
|560
|605
|Объем двигателя
|3982
|4395
|3993
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Роботизированная 7
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|задний
|задний
|полный
|Городской цикл
|12.5
|14.0
|13.3
|Загородный цикл
|7.9
|7.6
|7.3
|Смешанный цикл
|9.6
|9.9
|9.5
|Топливо
|АИ-98
|АИ-95
|АИ-95
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