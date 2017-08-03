3 августа 2017, 20:14

Видео недели: красивый разгон заряженных «немцев»

На этой неделе автолюбители смогли наслаждаться поистине впечатляющим роликом от AutoTopNL. Специалисты разгоняли до 300 км/ч «горячие» Mercedes-AMG E 63 S, BMW M5 и Audi RS7.
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В заезде использовалась  S-версия «горячего» E-Класса с 612-сильным турбомотором и полным приводом, BMW M5 (4,4 л, 560 сил) и Audi RS7 с 4-литровой «восьмеркой» на 605 «лошадей». Рев моторов и динамика сделают конец рабочей недели еще приятнее!

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz AMG GT S 4.0 AMTBMW M5 4.4 AMTAudi RS7 Performance 4.0 AT 4x4
Год выпуска, с2014 2015 2015
Год выпуска, по2017 2017 2017
Кузовкупе седан хэтчбек
Количество дверей/мест2/2 4/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин510 560 605
Объем двигателя3982 4395 3993
Тип трансмисииРоботизированная 7 Роботизированная 7 Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводзадний задний полный
Городской цикл12.5 14.0 13.3
Загородный цикл7.9 7.6 7.3
Смешанный цикл9.6 9.9 9.5
ТопливоАИ-98 АИ-95 АИ-95
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Новости Мерседес Бенц, Мерседес, БМВ, Ауди АМГ ГТ, М5, РС7

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Видео недели: красивый разгон заряженных «немцев»
В заезде использовалась  S-версия «горячего» E-Класса с 612-сильным турбомотором и полным приводом, BMW M5 (4,4 л, 560 сил) и Audi RS7 с 4-литровой «восьмеркой» на 605 «лошадей». Рев моторов и динамика сделают конец рабочей недели еще приятнее!
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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