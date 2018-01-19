19 января 2018, 18:29
Видео недели: Land Rover Defender с паровым двигателем
Легендарный Land Rover Defender Series I оказывается способен ездить на паровом двигателе. Это доказал британский пенсионер Фрэнк Ротуэлл, который установил такой агрегат на свой 50-летний внедорожник.
Предприниматель из города Олдем установил на машину двигатель внешнего сгорания собственной разработки. В паровом котле при помощи угля нагревается вода, а энергия получившегося водяного пара преобразуется в механическую работу. Модернизация обошлась пенсионеру в немалые 24 тыс. фунтов стерлингов!
Комплектации и технические характеристики
|Land Rover Defender 2.4 MT 4х4
|Год выпуска, с
|2008
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|3/4
|Тип двигателя
|дизель
|Мощность, л.с./ об/мин
|122
|Объем двигателя
|2401
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|13.5
|Загородный цикл
|9.5
|Смешанный цикл
|11.0
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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12.09.2017, 20:33
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
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06.06.2016, 21:55
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Нереальная мощь в классической оболочке. Круто! Спрос среди автогурманов явно будет большим
Выглядит очень интересно, а то что решили использовать электро-двигатель так это только + , ну и потребность современного рынка, чтобы быть впереди конкурентов, нужно предлагать лучшее! В итоге красивая машина получилась, надеюсь что в проходимости только прибавит!
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