19 января 2018, 18:29

Видео недели: Land Rover Defender с паровым двигателем

Легендарный Land Rover Defender Series I оказывается способен ездить на паровом двигателе. Это доказал британский пенсионер Фрэнк Ротуэлл, который установил такой агрегат на свой 50-летний внедорожник.
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Предприниматель из города Олдем установил на машину двигатель внешнего сгорания собственной разработки. В паровом котле при помощи угля нагревается вода, а энергия получившегося водяного пара преобразуется в механическую работу. Модернизация обошлась пенсионеру в немалые 24 тыс. фунтов стерлингов!

Комплектации и технические характеристики

Land Rover Defender 2.4 MT 4х4
Год выпуска, с2008
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест3/4
Тип двигателядизель
Мощность, л.с./ об/мин122
Объем двигателя2401
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл13.5
Загородный цикл9.5
Смешанный цикл11.0
ТопливоДТ
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Land Rover выпустил Defender в честь юбилея
Нереальная мощь в классической оболочке. Круто! Спрос среди автогурманов явно будет большим
Николай
Land Rover Defender будет оснащаться электрическим двигателем
Выглядит очень интересно, а то что решили использовать электро-двигатель так это только + , ну и потребность современного рынка, чтобы быть впереди конкурентов, нужно предлагать лучшее! В итоге красивая машина получилась, надеюсь что в проходимости только прибавит!
Тотров Хетаг
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Видео недели: Land Rover Defender с паровым двигателем
Предприниматель из города Олдем установил на машину двигатель внешнего сгорания собственной разработки. В паровом котле при помощи угля нагревается вода, а энергия получившегося водяного пара преобразуется в механическую работу. Модернизация обошлась пенсионеру в немалые 24 тыс. фунтов стерлингов!
2018-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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