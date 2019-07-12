12 июля 2019, 14:08

Видео недели: на автомобилистов «упали» 200 тысяч долларов

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Возле американского города Данвуди, штат Джорджия, случилось необычное происшествие на дороге. Из инкассаторского автомобиля посыпались деньги. В общей сложности на трассе оказались 200 тыс. долларов.

Виной тому стали задние двери бронированного авто, которые внезапно распахнулись и на дорогу посыпались долларовые купюры различного номинала. Водители, недолго думая, начали бросать свои машины и выбежали жадно собирать деньги.

Один из участников этого «аттракциона щедрости» вернул собранные 2150 долларов полицейским. Полиция штата призывает поступить также и других автомобилистов. В противном случае всем, кто собирал деньги и не вернул их, будут предъявлены обвинения.


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Видео недели: на автомобилистов «упали» 200 тысяч долларов
Виной тому стали задние двери бронированного авто, которые внезапно распахнулись и на дорогу посыпались долларовые купюры различного номинала. Водители, недолго думая, начали бросать свои машины и выбежали жадно собирать деньги.Один из участников этого «аттракциона щедрости» вернул собранные 2150 долларов полицейским. Полиция штата призывает поступить также и других автомобилистов. В противном случае всем, кто собирал деньги и не вернул их, будут предъявлены обвинения.
2019-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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