20 декабря 2017, 12:41

Видео недели: они разбились на Нюрбургринге

Знаменитая «Северная петля» Нюрбургринга является одной из наиболее привлекательных, но, в тоже время, опасных трасс мира. Многим гонщикам, увы, не удается пройти ее без ДТП.
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На YouTube-канале EMS Nordschleife TV появился ролик, в котором показано более 30 машин, участвующих в трек-днях. Все они, увы, стали участниками аварий. Причем, половина из показанных автомобилей – модели BMW.

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Видео недели: они разбились на Нюрбургринге
На YouTube-канале EMS Nordschleife TV появился ролик, в котором показано более 30 машин, участвующих в трек-днях. Все они, увы, стали участниками аварий. Причем, половина из показанных автомобилей – модели BMW.
2017-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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