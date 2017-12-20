20 декабря 2017, 12:41
Видео недели: они разбились на Нюрбургринге
Знаменитая «Северная петля» Нюрбургринга является одной из наиболее привлекательных, но, в тоже время, опасных трасс мира. Многим гонщикам, увы, не удается пройти ее без ДТП.
На YouTube-канале EMS Nordschleife TV появился ролик, в котором показано более 30 машин, участвующих в трек-днях. Все они, увы, стали участниками аварий. Причем, половина из показанных автомобилей – модели BMW.
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19.12.2017, 10:11
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
18.12.2017, 08:07
На трассе М-10 «Россия» открыто движение по развязке в Тверской области
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Отзывы по теме
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Привет! Последние несколько дней стал замечать, что по утрам Авео заводится и сразу же глохнет. И так раз пять подряд, потом уже более менее нормально начинает заводиться и весь день все хорошо. А вот по утрам такая проблем, что это может быть? Автомобиль стоит в гараже, температура там плюсовая.
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