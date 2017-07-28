28 июля 2017, 16:01
Видео недели: ракеты США уничтожают машины
На официальном сайте авиационных систем ВМС (NAVAIR) США появилось видео, которое демонстрирует, как центр вооружений военно-морской авиации помогает сделать ВМФ страны «более смертоносным».
В видеоролике ракеты уничтожают автомобили. Посмотрите, как это масштабно! Впечатляет?
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
В прошлом году решился всё-таки поменять машину на новенькую с салона. На семейном совете пришли к одинаковому решению, что нужен хороший, крепкий и большой автомобиль, с высоким клиренсом, но который вместе с тем вписался бы в ограниченный семейный бюджет. После долгих изучений и скитаний по интернету ...
Кстати а это у тебя бензин? Жрет наверное как не в себя, машина большая, под 20 литров наверное расход.
Самый красивый Лифан. Что касается недочетов, то это все пустяки
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