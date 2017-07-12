12 июля 2017, 19:00
Видео недели: саундтрек к «Форсажу» стал «вирусным»
Почти 3 миллиарда просмотров набрал клип на песню See you again, которая звучит в 7 части любимого всеми автомобилистами фильма «Форсаж». Видео распространяют с такой бешеной скоростью, что в итоге оно стало популярнее даже самого Gangnam Style!
Кадры из фильма использованы в клипе. Примечательно, что «Форсаж 7» стал последним фильмом, где снялся актер Пол Уокер. В 2013 году он погиб в автокатастрофа, хотя картина была завершена только наполовину. Снимать фильм продолжили уже без Уокера.
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09.07.2017, 22:46
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