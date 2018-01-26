26 января 2018, 11:02

Видео недели: Seat Leon Cupra сразился по скорости с копьем

Seat устроил своему «горячему» хэтчбеку Leon Cupra необычное испытание. Автомобиль решили сравнить по скорости с летающим копьем, которое метает двукратная олимпийская чемпионка Барбора Шпотакова.
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В первом раунде соревнования «хот-хэтч» оказался быстрее снаряда, а вот вторую попытку Leon Cupra провалил, уступив победу копью еще на старте. В заключительном этапе победа снова досталась «испанцу». Необычное соревнование засняли на видео.

Комплектации и технические характеристики

Seat Leon X-Perience 2.0 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин184
Объем двигателя1968
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводполный
Смешанный цикл4.9
ТопливоДТ
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Saludo, Питер! Мы – SEAT
Как вступить в клуб любителей SEAT ??? у меня IBIZA c 2008 года..и менять марку не собираюсь...
Ирина
выбор пал на SEAT Leon
В гараже такого автомобиля нет, хотя мы приглядывались к нему очень долго. На сегодняшний день это одно из самых интересных предложений автомобильного рынка. Если еще не знакомы с этим текстом, смотрите наш обзор SEAT Leon http:// seat.110km.ru/ testdrives/ seatleontest.html Там почти все, что мы можем ...
m7th
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Видео недели: Seat Leon Cupra сразился по скорости с копьем
В первом раунде соревнования «хот-хэтч» оказался быстрее снаряда, а вот вторую попытку Leon Cupra провалил, уступив победу копью еще на старте. В заключительном этапе победа снова досталась «испанцу». Необычное соревнование засняли на видео.
2018-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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