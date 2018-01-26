Видео недели: Seat Leon Cupra сразился по скорости с копьем
Seat устроил своему «горячему» хэтчбеку Leon Cupra необычное испытание. Автомобиль решили сравнить по скорости с летающим копьем, которое метает двукратная олимпийская чемпионка Барбора Шпотакова.
В первом раунде соревнования «хот-хэтч» оказался быстрее снаряда, а вот вторую попытку Leon Cupra провалил, уступив победу копью еще на старте. В заключительном этапе победа снова досталась «испанцу». Необычное соревнование засняли на видео.
Комплектации и технические характеристики
|Seat Leon X-Perience 2.0 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|184
|Объем двигателя
|1968
|Тип трансмисии
|роботизированная 6
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|4.9
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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Отзывы по теме
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