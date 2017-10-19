19 октября 2017, 19:58

Видео недели: так выглядит первый в истории электрический Hummer

Внедорожник Hummer H1 получит два электрических мотора – по одному на заднюю и переднюю ось. Соответствующую модификацию специалисты из Kreisel Electric засветили на видео.
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Ожидается, что суммарная отдача «начинки» модели составит 490 сил. С такой установкой автомобиль сможет разгоняться до 120 км/ч, а на одном запасе батарей ему удастся преодолеть порядка 300 км пути.

О серийной судьбе электрического «Хаммера» пока ничего не сообщается. Пока что модель существует в единственном экземпляре в качестве прототипа.

Комплектации и технические характеристики

Hummer H1 6.6 AT 4x4
Год выпуска, с1992
Год выпуска, по2006
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин305
Объем двигателя6599
Тип трансмисииавтоматическая, 5-ступенчатая
Приводполный
ТопливоДТ
Все характеристики
Новинки и концепт кары Хамер, Хаммер Н1

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Отзывы по теме
В Самарканд на Хаммере.
Очень интересный рассказ.    Рекомендую. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Гонщик
Отзыв о Hummer H1 1994 года
Нет авто брутальнее красивее любимее - у любимых нет недостатков их не замечаешь
hrammer1
Отзыв о Hummer H1 1995 года
Преимущество в дизельном моторе. Из недостатков только шум в салоне от двигателя.
hummerstyle
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Видео недели: так выглядит первый в истории электрический Hummer
Ожидается, что суммарная отдача «начинки» модели составит 490 сил. С такой установкой автомобиль сможет разгоняться до 120 км/ч, а на одном запасе батарей ему удастся преодолеть порядка 300 км пути.О серийной судьбе электрического «Хаммера» пока ничего не сообщается. Пока что модель существует в единственном экземпляре в качестве прототипа.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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