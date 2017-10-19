19 октября 2017, 19:58
Видео недели: так выглядит первый в истории электрический Hummer
Внедорожник Hummer H1 получит два электрических мотора – по одному на заднюю и переднюю ось. Соответствующую модификацию специалисты из Kreisel Electric засветили на видео.
Ожидается, что суммарная отдача «начинки» модели составит 490 сил. С такой установкой автомобиль сможет разгоняться до 120 км/ч, а на одном запасе батарей ему удастся преодолеть порядка 300 км пути.
О серийной судьбе электрического «Хаммера» пока ничего не сообщается. Пока что модель существует в единственном экземпляре в качестве прототипа.
Комплектации и технические характеристики
|Hummer H1 6.6 AT 4x4
|Год выпуска, с
|1992
|Год выпуска, по
|2006
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|305
|Объем двигателя
|6599
|Тип трансмисии
|автоматическая, 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Очень интересный рассказ. Рекомендую. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Нет авто брутальнее красивее любимее - у любимых нет недостатков их не замечаешь
Преимущество в дизельном моторе. Из недостатков только шум в салоне от двигателя.
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