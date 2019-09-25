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25 сентября 2019, 00:24

Видео: неравная схватка Chevrolet и шлагбаума

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Трагикомический случай произошел в минувшую пятницу на одной из подземных парковок Симферополя. Водитель, замешкавшийся на крутом выезде, угодил в цепкую лапу коварного шлагбаума.
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В Сети появилась видеозапись с подземной парковки. Начало не предвещает ничего особенного. Водитель вставляет парковочный талон, шлагбаум поднимается, автомобиль проезжает, шлагбаум опускается. Но дальше что-то пошло не так. Возможно, водителя подвела механическая коробка передач и немолодой седан Chevrolet с удмуртскими номерами заглох на крутом подъеме. 

Видно, как машина начинает откатываться назад, загораются стоп-сигналы. Водитель пытается завести мотор и вновь тронуться на подъеме, но автомобиль откатывается еще дальше. Шлагбаум изгибается, коварно проникает в открытое окно водительской двери, а затем пронзает заднее стекло. Далее следует короткая борьба и седан вылетает из паркинга, прихватив с собой в качестве трофея оторванный шлагбаум.


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Форум Chevrolet Camaro
классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
MichaMeL
Форум Chevrolet Geo Storm
Цитата:| Кому: Dmitriy Доброго времени! нужны зеркала, задний левый повторитоль, уплотнители дверей, тросик спидометра, чашки и опоры передних стоек если что есть отпешитесь или позвоните 89501373750
Иван
Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
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Видео: неравная схватка Chevrolet и шлагбаума
{{material_125175}}В Сети появилась видеозапись с подземной парковки. Начало не предвещает ничего особенного. Водитель вставляет парковочный талон, шлагбаум поднимается, автомобиль проезжает, шлагбаум опускается. Но дальше что-то пошло не так. Возможно, водителя подвела механическая коробка передач и немолодой седан Chevrolet с удмуртскими номерами заглох на крутом подъеме. Видно, как машина начинает откатываться назад, загораются стоп-сигналы. Водитель пытается завести мотор и вновь тронуться на подъеме, но автомобиль откатывается еще дальше. Шлагбаум изгибается, коварно проникает в открытое окно водительской двери, а затем пронзает заднее стекло. Далее следует короткая борьба и седан вылетает из паркинга, прихватив с собой в качестве трофея оторванный шлагбаум.
2019-09-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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