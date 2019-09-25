25 сентября 2019, 00:24
Видео: неравная схватка Chevrolet и шлагбаума
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Трагикомический случай произошел в минувшую пятницу на одной из подземных парковок Симферополя. Водитель, замешкавшийся на крутом выезде, угодил в цепкую лапу коварного шлагбаума.
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Видно, как машина начинает откатываться назад, загораются стоп-сигналы. Водитель пытается завести мотор и вновь тронуться на подъеме, но автомобиль откатывается еще дальше. Шлагбаум изгибается, коварно проникает в открытое окно водительской двери, а затем пронзает заднее стекло. Далее следует короткая борьба и седан вылетает из паркинга, прихватив с собой в качестве трофея оторванный шлагбаум.
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Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
Цитата:| Кому: Dmitriy Доброго времени! нужны зеркала, задний левый повторитоль, уплотнители дверей, тросик спидометра, чашки и опоры передних стоек если что есть отпешитесь или позвоните 89501373750
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
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