25 декабря 2018, 11:41

Видео: Невероятный взлет BMW в тоннель

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Дорожная камера в Словакии запечатлела ужасную аварию. Водитель кроссовера BMW X1 уснул за рулем и наехал на бордюр, который стал трамплином для фантастического полета к верхнему своду тоннеля.
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Видео: Невероятный взлет BMW в тоннель BMW X1
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Страшный инцидент произошел рано утром в тоннеле Борик неподалеку от города Попрад на севере Словакии. Около 5 часов утра 44-летний житель словацкого Бардеева начал засыпать за рулем. На подъезде к тоннелю кроссовер сместился к краю дороги, на приличной скорости въехал на бетонный пандус, взлетел в воздух, врезался в арку, перевернулся и приземлился на колеса.

Видеозапись опубликовал местный департамент полиции. Фамилия водителя, как и скорость, с которой он ехал, пока не раскрываются. Авария выглядит ужасно, но, к счастью, водителю удалось избежать серьезных травм. Кроссовер BMW X1 восстановлению не подлежит.

Тест на алкоголь дал отрицательный результат. По всей вероятности, причиной инцидента стал микросон. Так медики называют очень короткий период сна, продолжительностью от нескольких миллисекунд до 30 секунд, вызванный переутомлением. Чаще всего микросон проходит незаметно для человека. Сознание на несколько мгновений просто отключается. Особенно микросон опасен за рулем. По статистике, это самая распространенная причина серьезных аварий после алкогольного опьянения.
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
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На днях прошла новость о том, что всеми уважаемая компания BMW намерена обнародовать свой новый мини-кроссовер X1 на парижском автосалоне. Как известно, баварцы будут производить грядущий X1 на Лейпцигском заводе. До сего момента никто так однозначно и не знал, где будет производиться этот автомобиль ...
Авто владелец
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Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
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Видео: Невероятный взлет BMW в тоннель
{{material_124866}}Страшный инцидент произошел рано утром в тоннеле Борик неподалеку от города Попрад на севере Словакии. Около 5 часов утра 44-летний житель словацкого Бардеева начал засыпать за рулем. На подъезде к тоннелю кроссовер сместился к краю дороги, на приличной скорости въехал на бетонный пандус, взлетел в воздух, врезался в арку, перевернулся и приземлился на колеса.Видеозапись опубликовал местный департамент полиции. Фамилия водителя, как и скорость, с которой он ехал, пока не раскрываются. Авария выглядит ужасно, но, к счастью, водителю удалось избежать серьезных травм. Кроссовер BMW X1 восстановлению не подлежит.Тест на алкоголь дал отрицательный результат. По всей вероятности, причиной инцидента стал микросон. Так медики называют очень короткий период сна, продолжительностью от нескольких миллисекунд до 30 секунд, вызванный переутомлением. Чаще всего микросон проходит незаметно для человека. Сознание на несколько мгновений просто отключается. Особенно микросон опасен за рулем. По статистике, это самая распространенная причина серьезных аварий после алкогольного опьянения.
2018-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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