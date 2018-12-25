25 декабря 2018, 11:41
Видео: Невероятный взлет BMW в тоннель
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Дорожная камера в Словакии запечатлела ужасную аварию. Водитель кроссовера BMW X1 уснул за рулем и наехал на бордюр, который стал трамплином для фантастического полета к верхнему своду тоннеля.
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Видеозапись опубликовал местный департамент полиции. Фамилия водителя, как и скорость, с которой он ехал, пока не раскрываются. Авария выглядит ужасно, но, к счастью, водителю удалось избежать серьезных травм. Кроссовер BMW X1 восстановлению не подлежит.
Тест на алкоголь дал отрицательный результат. По всей вероятности, причиной инцидента стал микросон. Так медики называют очень короткий период сна, продолжительностью от нескольких миллисекунд до 30 секунд, вызванный переутомлением. Чаще всего микросон проходит незаметно для человека. Сознание на несколько мгновений просто отключается. Особенно микросон опасен за рулем. По статистике, это самая распространенная причина серьезных аварий после алкогольного опьянения.
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