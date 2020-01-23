23 января 2020, 00:01
Видео: Новосибирский Tesla Cybertruck испытали сугробами
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Фото: YouTube / Гараж 54
В России построили уже как минимум две копии экстравагантного Tesla Cybertruck. И если в основу первого экземпляра легла вазовская «девятка», то второй клон больше похож на внедорожник, поскольку базируется на шасси УАЗ-469.
Фото: YouTube / Гараж 54
Фото: YouTube / Гараж 54
Фото: YouTube / Гараж 54
Фото: YouTube / Гараж 54
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Премьера прототипа электрического пикапа Tesla Cybertruck прошла всего месяц назад, а в России умельцы уже ...Читать далее
Несмотря на «уазовские» корни, полный привод и «зубастые» покрышки, внедорожные возможности российского Cybertruck оставляют желать лучшего. Тяжелая длиннобазная машина безнадежно вязнет в снегу. Да и мощности мотора явно не хватает. В итоге, автомобиль смог проехать по снежной целине не более 10 метров. Дальше решили не рисковать, ибо было непонятно, как эту махину потом вытаскивать.
Но с главной задачей отечественный «Кибертрак» справился на все сто. Такая машина не останется незамеченной на улице. Когда автомобиль привезли на эвакуаторе в центр Новосибирска, прохожие всех возрастов принялись фотографировать его на мобильные телефоны. Сейчас внедорожник займет почетное место на заднем дворе «Гаража-54». А летом, возможно, его ждут новые приключения.
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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