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23 января 2020, 00:01

Видео: Новосибирский Tesla Cybertruck испытали сугробами

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Фото: YouTube / Гараж 54
В России построили уже как минимум две копии экстравагантного Tesla Cybertruck. И если в основу первого экземпляра легла вазовская «девятка», то второй клон больше похож на внедорожник, поскольку базируется на шасси УАЗ-469.
Видео Новосибирский Tesla Cybertruck испытали сугробами

Фото: YouTube / Гараж 54

Видео Новосибирский Tesla Cybertruck испытали сугробами

Фото: YouTube / Гараж 54

Видео Новосибирский Tesla Cybertruck испытали сугробами

Фото: YouTube / Гараж 54

Видео Новосибирский Tesla Cybertruck испытали сугробами

Фото: YouTube / Гараж 54

Видео Новосибирский Tesla Cybertruck испытали сугробами
Видео Новосибирский Tesla Cybertruck испытали сугробами
Видео Новосибирский Tesla Cybertruck испытали сугробами
Видео Новосибирский Tesla Cybertruck испытали сугробами
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Премьера прототипа электрического пикапа Tesla Cybertruck прошла всего месяц назад, а в России умельцы уже ...
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Новосибирский YouTube-канал «Гараж-54» представил очередную новинку – бензиновый Tesla Cybertruck на базе классического «уазика». Реализация проекта заняла около полутора месяцев. Кузов сварили из листового железа, окрасили в стальной цвет, установили светодиодные ленты ходовых огней. Завершают образ черная крыша, тонированное пластиковое «остекление» и черные колпаки на колесах. Все просто и недорого, но издалека достаточно точно воспроизводит оригинальный электрокар.

Несмотря на «уазовские» корни, полный привод и «зубастые» покрышки, внедорожные возможности российского Cybertruck оставляют желать лучшего. Тяжелая длиннобазная машина безнадежно вязнет в снегу. Да и мощности мотора явно не хватает. В итоге, автомобиль смог проехать по снежной целине не более 10 метров. Дальше решили не рисковать, ибо было непонятно, как эту махину потом вытаскивать.

Но с главной задачей отечественный «Кибертрак» справился на все сто. Такая машина не останется незамеченной на улице. Когда автомобиль привезли на эвакуаторе в центр Новосибирска, прохожие всех возрастов принялись фотографировать его на мобильные телефоны. Сейчас внедорожник займет почетное место на заднем дворе «Гаража-54». А летом, возможно, его ждут новые приключения.

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Форум УАЗ 469
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Александр
Дизельные «легковушки» времен СССР
Еще на УАЗики "Андорию" ставили - почему не написали?
Игорь Мусорин
Отзыв о УАЗ 469 1978 года
проходимый, безотказный автомобиль для села и бездорожья, рад что ульяновцы одумались и возобновили производство этой модели.
нс
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Видео: Новосибирский Tesla Cybertruck испытали сугробами
{{material_128440}}Новосибирский YouTube-канал «Гараж-54» представил очередную новинку – бензиновый Tesla Cybertruck на базе классического «уазика». Реализация проекта заняла около полутора месяцев. Кузов сварили из листового железа, окрасили в стальной цвет, установили светодиодные ленты ходовых огней. Завершают образ черная крыша, тонированное пластиковое «остекление» и черные колпаки на колесах. Все просто и недорого, но издалека достаточно точно воспроизводит оригинальный электрокар.Несмотря на «уазовские» корни, полный привод и «зубастые» покрышки, внедорожные возможности российского Cybertruck оставляют желать лучшего. Тяжелая длиннобазная машина безнадежно вязнет в снегу. Да и мощности мотора явно не хватает. В итоге, автомобиль смог проехать по снежной целине не более 10 метров. Дальше решили не рисковать, ибо было непонятно, как эту махину потом вытаскивать.Но с главной задачей отечественный «Кибертрак» справился на все сто. Такая машина не останется незамеченной на улице. Когда автомобиль привезли на эвакуаторе в центр Новосибирска, прохожие всех возрастов принялись фотографировать его на мобильные телефоны. Сейчас внедорожник займет почетное место на заднем дворе «Гаража-54». А летом, возможно, его ждут новые приключения.
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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