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20 сентября 2019, 00:01

Видео: офф-роуд битва Land Rover и Land Cruiser

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Многие уверены, что в мире внедорожников есть только два семейства героев – «Роверы» и «Крузаки». В очередном споре о том, кто из них круче на бездорожье, приняли участие немолодые Land Rover Discovery второго поколения и один из первых Toyota Land Cruiser 200.
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Ребята из Fast Lane Truck не стали ползать по грязи и болотам, а решили ограничиться каменистой горной тропой. Весь путь разделили на три этапа, первый из которых покажется многим просто легкой прогулкой. Такими дорогами российских водителей не удивить. Дальше путь становится чуть более «тернистым», а точнее – скалистым. 

Скажем сразу, оба внедорожника, и «второй» Discovery, и «двухсотый» Land Cruiser TRD, отлично справились со всеми заданиями. Пусть это далеко не самые современные автомобили, зато внедорожные качества у обоих налицо. Правда, один из них чувствует себя на каменистой тропе более уверенно. Машины – практически ровесники, но салон Discovery (2004) находится в крайне плачевном состоянии. Зато Land Cruiser (2008) несмотря на пробег в 240 тыс. километров все еще выглядит прекрасно.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Discovery
печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
руслан
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Уильям и Кейт Миддлтон совершили экскурсию на завод Jaguar Land Rover
Как Елизавета II была преданна Лэнд Роверу, так и ее внук продолжает традицию. Видимо, не просто так говорят, что машины качественные и надежные
Алексей
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Видео: офф-роуд битва Land Rover и Land Cruiser
{{material_127562}}Ребята из Fast Lane Truck не стали ползать по грязи и болотам, а решили ограничиться каменистой горной тропой. Весь путь разделили на три этапа, первый из которых покажется многим просто легкой прогулкой. Такими дорогами российских водителей не удивить. Дальше путь становится чуть более «тернистым», а точнее – скалистым. Скажем сразу, оба внедорожника, и «второй» Discovery, и «двухсотый» Land Cruiser TRD, отлично справились со всеми заданиями. Пусть это далеко не самые современные автомобили, зато внедорожные качества у обоих налицо. Правда, один из них чувствует себя на каменистой тропе более уверенно. Машины – практически ровесники, но салон Discovery (2004) находится в крайне плачевном состоянии. Зато Land Cruiser (2008) несмотря на пробег в 240 тыс. километров все еще выглядит прекрасно.
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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