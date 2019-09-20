20 сентября 2019, 00:01
Видео: офф-роуд битва Land Rover и Land Cruiser
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Многие уверены, что в мире внедорожников есть только два семейства героев – «Роверы» и «Крузаки». В очередном споре о том, кто из них круче на бездорожье, приняли участие немолодые Land Rover Discovery второго поколения и один из первых Toyota Land Cruiser 200.
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Скажем сразу, оба внедорожника, и «второй» Discovery, и «двухсотый» Land Cruiser TRD, отлично справились со всеми заданиями. Пусть это далеко не самые современные автомобили, зато внедорожные качества у обоих налицо. Правда, один из них чувствует себя на каменистой тропе более уверенно. Машины – практически ровесники, но салон Discovery (2004) находится в крайне плачевном состоянии. Зато Land Cruiser (2008) несмотря на пробег в 240 тыс. километров все еще выглядит прекрасно.
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31.08.2016, 09:02
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Отзывы по теме
печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
Как Елизавета II была преданна Лэнд Роверу, так и ее внук продолжает традицию. Видимо, не просто так говорят, что машины качественные и надежные
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