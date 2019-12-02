2 декабря 2019, 00:28
Видео: подборка эффектных заносов на Нюрбургринге
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Даже в хорошую погоду «Северная петля» Нюрбургринга представляет собой чрезвычайно сложную трассу. Чтобы преодолеть 33 левых и 40 правых поворотов на протяжении 20,8 километра, требуется огромная концентрация внимания. На мокром асфальте эта задача усложняется в разы.
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В случае аварии придется оплатить восстановление инфраструктуры трассы. Замена погонного метра ограждения стоит 33 евро. Отдельно необходимо будет оплатить демонтаж поврежденного забора и столбов, работу машины безопасности, эвакуатора, аварийно-спасательного вертолета, не говоря уже о ремонте самого автомобиля. Разбить машину на Нюрбургринге – удовольствие недешевое. Но на представленном видео, похоже обошлось без серьезных повреждений. Водители испытали только несколько неловких моментов.
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