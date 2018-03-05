5 марта 2018, 16:50

Видео: Porsche 911 покорил горнолыжный склон

В честь 30-летнего юбилея полноприводной версии Porsche 911 немецкая компания отправила купе Porsche 911 Turbo S штурмовать горнолыжный склон шотландского курорта Гленши.
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Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
3.8 л, 580 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 3.0 с, 330 км/ч
4499 x 1808 x 1297 мм
полный
АИ-98, 9.3 л на 100 км
14 087 000 руб
Все характеристики
Впервые систему полного привода получил Porsche 911 Carrera 4 в 1988 году. Чтобы продемонстировать прекрасные ходовые качества автомобилей 911-серии, перед современным Porsche 911 Turbo S поставили непростую задачу – взобраться по скользкому снежному склону. Принято считать, что спортивные купе и снег плохо сочетаются. Но полный привод, комплект правильной зимней резины и мощный 580-сильный турбомотор Porsche способны творить чудеса. 

В 1,5-минутном видео Porsche демонстрирует все величие своих технологий. Ролик начинается панорамой заснеженного склона, по которому неторопливо спускается группа лыжников. Ярко-голубой Porsche 911 Turbo S стартует с самого низа трассы и начинает планомерно подниматься вверх. Колеса вращаются, отбрасывают вихри снега и вытягивают купе все выше и выше по склону. Завораживающее зрелище…
 
Однако в Porsche не рекомендуют владельцам 911-х пытаться повторить подобный трюк. Это видео снято специально, чтобы продемонстрировать – семейство полноприводных Porsche 911 уверенно чувствует себя на дороге при любых погодных условиях.
Новости Порше 911 Каррера
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Отзывы по теме
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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Видео: Porsche 911 покорил горнолыжный склон
{{params_55374}}Впервые систему полного привода получил Porsche 911 Carrera 4 в 1988 году. Чтобы продемонстировать прекрасные ходовые качества автомобилей 911-серии, перед современным Porsche 911 Turbo S поставили непростую задачу – взобраться по скользкому снежному склону. Принято считать, что спортивные купе и снег плохо сочетаются. Но полный привод, комплект правильной зимней резины и мощный 580-сильный турбомотор Porsche способны творить чудеса. В 1,5-минутном видео Porsche демонстрирует все величие своих технологий. Ролик начинается панорамой заснеженного склона, по которому неторопливо спускается группа лыжников. Ярко-голубой Porsche 911 Turbo S стартует с самого низа трассы и начинает планомерно подниматься вверх. Колеса вращаются, отбрасывают вихри снега и вытягивают купе все выше и выше по склону. Завораживающее зрелище…  Однако в Porsche не рекомендуют владельцам 911-х пытаться повторить подобный трюк. Это видео снято специально, чтобы продемонстрировать – семейство полноприводных Porsche 911 уверенно чувствует себя на дороге при любых погодных условиях.
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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