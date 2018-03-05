Видео: Porsche 911 покорил горнолыжный склон
В честь 30-летнего юбилея полноприводной версии Porsche 911 немецкая компания отправила купе Porsche 911 Turbo S штурмовать горнолыжный склон шотландского курорта Гленши.
|Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
|3.8 л, 580 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 3.0 с, 330 км/ч
|4499 x 1808 x 1297 мм
|полный
|АИ-98, 9.3 л на 100 км
|14 087 000 руб
|Все характеристики
В 1,5-минутном видео Porsche демонстрирует все величие своих технологий. Ролик начинается панорамой заснеженного склона, по которому неторопливо спускается группа лыжников. Ярко-голубой Porsche 911 Turbo S стартует с самого низа трассы и начинает планомерно подниматься вверх. Колеса вращаются, отбрасывают вихри снега и вытягивают купе все выше и выше по склону. Завораживающее зрелище…
Однако в Porsche не рекомендуют владельцам 911-х пытаться повторить подобный трюк. Это видео снято специально, чтобы продемонстрировать – семейство полноприводных Porsche 911 уверенно чувствует себя на дороге при любых погодных условиях.
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
На фотографии нет ни одного из названных
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