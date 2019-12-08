8 декабря 2019, 20:49
Видео: преступник не смог угнать Duster с «механикой»
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Уличная камера запечатлела сцену из серии «нарочно не придумаешь». Налетчик под угрозой оружия выкинул водителя из машины и попытался ее угнать. Но столкнулся с неожиданным препятствием – механической коробкой передач. В отчаянии он даже просил владельца вернуться и помочь ему.
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Ограбление на одной из узких бразильских улиц планировалось по всем правилам. Угонщик с напарником заблокировал Renault Duster, угрожая оружием, вытащил владельца из автомобиля и хотел скрыться. Но дальше все пошло не так. Совладать с механической коробкой передач, да еще на небольшом подъеме, ему никак не удавалось. Он даже попытался позвать водителя на помощь, но тот уже убежал звонить в полицию. В итоге, когда напарник, заподозрив неладное, решил вернуться, на место уже прибыл наряд и положил незадачливого угонщика на асфальт.
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Цитата:| Кому: Федя Круглогодично Ликви Моли лью в свое авто, никаких проблем не возникало. Движок гладко работает, угара нет. Наверное, нужно масло более тщательно подбирать для своего авто, тем более, что у Ликви выбор огромный.
Мне больше у Ликви Моли присадки нравятся, да и качество у них в разы лучше. Особенно стоящая - антифрикционная Cera Tec.
Цитата:| Кому: Мартель Ликви Моли еще отличные масла делают. Кстати, у них и на зимний период масло подобрать тоже не проблема. В свое авто Ликви круглый год лью, например.
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