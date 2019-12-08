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8 декабря 2019, 20:49

Видео: преступник не смог угнать Duster с «механикой»

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Уличная камера запечатлела сцену из серии «нарочно не придумаешь». Налетчик под угрозой оружия выкинул водителя из машины и попытался ее угнать. Но столкнулся с неожиданным препятствием – механической коробкой передач. В отчаянии он даже просил владельца вернуться и помочь ему.
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В США, где доля машин с «автоматом» превышает 90%, угонщики терпят неудачу за неудачей в попытке угнать автомобиль ...
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Журнал 110km.ru уже рассказывал, что в последнее время «механика» превращается в отдельный элемент противоугонной системы. Автоматические коробки передач с каждым годом становятся все популярнее. Доля таких машин в общих продажах уже давно перевалила за 50% даже в России. В США этот процент существенно выше. Продажи машин с «механикой» в Бразилии, по всей видимости, также идут на убыль. По крайней мере, подрастающее поколение гангстеров знает о них только понаслышке.

Ограбление на одной из узких бразильских улиц планировалось по всем правилам. Угонщик с напарником заблокировал Renault Duster, угрожая оружием, вытащил владельца из автомобиля и хотел скрыться. Но дальше все пошло не так. Совладать с механической коробкой передач, да еще на небольшом подъеме, ему никак не удавалось. Он даже попытался позвать водителя на помощь, но тот уже убежал звонить в полицию. В итоге, когда напарник, заподозрив неладное, решил вернуться, на место уже прибыл наряд и положил незадачливого угонщика на асфальт.

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Отзывы по теме
Какое моторное масло лучше для зимы?
Цитата:| Кому: Федя Круглогодично Ликви Моли лью в свое авто, никаких проблем не возникало. Движок гладко работает, угара нет. Наверное, нужно масло более тщательно подбирать для своего авто, тем более, что у Ликви выбор огромный.
Анатолич
Ultimate Power присадка в масло
Мне больше у Ликви Моли присадки нравятся, да и качество у них в разы лучше. Особенно стоящая - антифрикционная Cera Tec.
Анатолич
Какие моторные масла самые лучшие Mazda 3
Цитата:| Кому: Мартель Ликви Моли еще отличные масла делают. Кстати, у них и на зимний период масло подобрать тоже не проблема. В свое авто Ликви круглый год лью, например.
Анатолич
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Видео: преступник не смог угнать Duster с «механикой»
{{material_122949}}Журнал 110km.ru уже рассказывал, что в последнее время «механика» превращается в отдельный элемент противоугонной системы. Автоматические коробки передач с каждым годом становятся все популярнее. Доля таких машин в общих продажах уже давно перевалила за 50% даже в России. В США этот процент существенно выше. Продажи машин с «механикой» в Бразилии, по всей видимости, также идут на убыль. По крайней мере, подрастающее поколение гангстеров знает о них только понаслышке.Ограбление на одной из узких бразильских улиц планировалось по всем правилам. Угонщик с напарником заблокировал Renault Duster, угрожая оружием, вытащил владельца из автомобиля и хотел скрыться. Но дальше все пошло не так. Совладать с механической коробкой передач, да еще на небольшом подъеме, ему никак не удавалось. Он даже попытался позвать водителя на помощь, но тот уже убежал звонить в полицию. В итоге, когда напарник, заподозрив неладное, решил вернуться, на место уже прибыл наряд и положил незадачливого угонщика на асфальт.
2019-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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