17 сентября 2021, 13:48
Видео: Пьяный водитель Range Rover врезался в скоростной поезд (и позвонил маме)
27-летний парень напился с друзьями в спорт-баре, преспокойной сел за руль своего внедорожника и погнал домой. На переезде он поздно заметил закрытый шлагбаум и влетел прямо в проносившийся мимо скоростной поезд.
Дарья Климова Фото: yorkshirepost.co.uk
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Фото: yorkshirepost.co.uk
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Полицейским Майкл наплел, что ключи от машины у него украли в спортбаре. Однако показания многочисленных свидетелей позволили следователям восстановить истинную картину происшествия. В конце концов, парень во всем сознался. Суд приговорил его к 10 месяцам тюрьмы и запретил садиться за руль в течение следующих 4 лет.
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