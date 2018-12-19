19 декабря 2018, 00:39
Видео: Rolls-Royce Cullinan против Bentley Bentayga
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В Сети появилось видео, запечатлевшее битву титанов. В дрэг-рейсинге сошлись два британских флагмана, два роскошных вседорожника – Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.
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Компания Rolls-Royce официально представила Cullinan, который стал первым кроссовером в истории британской ...Читать далее
В заезде на четверть мили (402 метра) приняла участие новинка 2018 года - Rolls-Royce Cullinan. Автомобиль оснащен 6,75-литровым мотором V12 мощностью 571 л.с. (850 Нм) и 8-диапазонным «автоматом». Его масса – 2 660 кг. С места до 100 км/ч Cullinan разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 250 км/ч.
Его соперником стал кроссовер Bentley Bentayga, под капотом которого скрывается 4,0-литровый твин-турбо V8, выдающий 550 л.с. и 770 Нм максимального момента. Масса – 3 250 кг. Первую «сотню» автомобиль набирает за 4,5 секунды. Его максимальная скорость равна 290 км/ч.
Предваряя видео, мы лишь отметим, что сравнивая эти два вседорожника, нельзя сбрасывать со счетов философию каждого бренда. Rolls-Royce выпускает автомобили, в которых роскошь возведена в превосходную степень. Излишнее ускорение может стать причиной пролитого шампанского из хрустального бокала в руках пассажира второго ряда. Bentley, напротив, стремится сочетать динамику и роскошь. Пассажиров вжимает в сидения, когда водитель «топит» газ в пол.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
спасибо за инфу.
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Хорошая машина, мне бы такую.
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