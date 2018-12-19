19 декабря 2018, 00:39

Видео: Rolls-Royce Cullinan против Bentley Bentayga

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В Сети появилось видео, запечатлевшее битву титанов. В дрэг-рейсинге сошлись два британских флагмана, два роскошных вседорожника – Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.
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Видео: Rolls-Royce Cullinan против Bentley Bentayga Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga
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Компания Rolls-Royce официально представила Cullinan, который стал первым кроссовером в истории британской ...
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Оба автомобиля оснащены мощными моторами, но и масса у вседорожников немаленькая. Конечно, дрэговые гонки – это, наверно, последнее, в чем захотели бы поучаствовать реальные владельцы роскошных автомобилей. Тем интереснее нам, простым обывателям, узнать, кто же из них окажется «круче».

В заезде на четверть мили (402 метра) приняла участие новинка 2018 года - Rolls-Royce Cullinan. Автомобиль оснащен 6,75-литровым мотором V12 мощностью 571 л.с. (850 Нм) и 8-диапазонным «автоматом». Его масса – 2 660 кг. С места до 100 км/ч Cullinan разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 250 км/ч.

Его соперником стал кроссовер Bentley Bentayga, под капотом которого скрывается 4,0-литровый твин-турбо V8, выдающий 550 л.с. и 770 Нм максимального момента. Масса – 3 250 кг. Первую «сотню» автомобиль набирает за 4,5 секунды. Его максимальная скорость равна 290 км/ч.

Предваряя видео, мы лишь отметим, что сравнивая эти два вседорожника, нельзя сбрасывать со счетов философию каждого бренда. Rolls-Royce выпускает автомобили, в которых роскошь возведена в превосходную степень. Излишнее ускорение может стать причиной пролитого шампанского из хрустального бокала в руках пассажира второго ряда. Bentley, напротив, стремится сочетать динамику и роскошь. Пассажиров вжимает в сидения, когда водитель «топит» газ в пол.

Автоспорт Роллс Ройс, Ролс Ройс, Бентли Куллинан, Бентайга
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
Bentley привез в Женеву Bentayga V8
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Олег
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
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Видео: Rolls-Royce Cullinan против Bentley Bentayga
{{material_123288}}Оба автомобиля оснащены мощными моторами, но и масса у вседорожников немаленькая. Конечно, дрэговые гонки – это, наверно, последнее, в чем захотели бы поучаствовать реальные владельцы роскошных автомобилей. Тем интереснее нам, простым обывателям, узнать, кто же из них окажется «круче».В заезде на четверть мили (402 метра) приняла участие новинка 2018 года - Rolls-Royce Cullinan. Автомобиль оснащен 6,75-литровым мотором V12 мощностью 571 л.с. (850 Нм) и 8-диапазонным «автоматом». Его масса – 2 660 кг. С места до 100 км/ч Cullinan разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 250 км/ч.Его соперником стал кроссовер Bentley Bentayga, под капотом которого скрывается 4,0-литровый твин-турбо V8, выдающий 550 л.с. и 770 Нм максимального момента. Масса – 3 250 кг. Первую «сотню» автомобиль набирает за 4,5 секунды. Его максимальная скорость равна 290 км/ч.Предваряя видео, мы лишь отметим, что сравнивая эти два вседорожника, нельзя сбрасывать со счетов философию каждого бренда. Rolls-Royce выпускает автомобили, в которых роскошь возведена в превосходную степень. Излишнее ускорение может стать причиной пролитого шампанского из хрустального бокала в руках пассажира второго ряда. Bentley, напротив, стремится сочетать динамику и роскошь. Пассажиров вжимает в сидения, когда водитель «топит» газ в пол.
2018-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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