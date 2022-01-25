Видео с безумным разворотом над пропастью попало в топ YouTube: более 25 миллионов просмотров
Во время маневра колесо минивэна постоянно зависает над пропастью, что выглядит по-настоящему экстремально. После просмотра ролика, который длится полторы минуты, становится понятно: выполнить даже невозможный разворот на узкой горной дороге вполне можно.
Видео сопровождается огромным количеством комментариев. Пользователи удивляются бесстрашию водителя и отдают должное его мастерству. Некоторые заметили, что автомобилист при совершении опасного маневра не останавливается ни на секунду. Из чего комментаторы делают вывод, что водителю приходится очень часто делать подобный разворот над пропастью, а его мастерство – результат частых тренировок.
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