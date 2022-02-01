Видео со стрельбой на трассе во Флориде попало в интернет: виновник может на 15 лет сесть в тюрьму (Видео)
Стрельба произошла на федеральной трассе в штате Флорида. Сообщается, что инцидент начался, когда Эрик Поппер, водитель Toyota Venza, подрезает коллегу-водителя, находящегося за рулем черной Toyota Camry.
Перед тем, как отстать от автомобиля Поппера водитель Toyota посигналил ему. На видео видно, как Поппер ждет, пока другая машина проедет мимо него, а затем стреляет в нее 11 раз.
Другой водитель позже рассказал следователям, что бросил бутылку с водой в машину Поппера, когда обгонял его машину. Это видимо и вызвало бурную реакцию последнего.
Гражданский инспектор пожарной охраны Эрик Поппер работал в пожарной части Майами-Бич. После инцидента со стрельбой он сдался дорожному патрулю. Его обвиняют в нападении с применением огнестрельного оружия.
Если Поппера признают виновным, он может получить 15 лет тюремного заключения. Его адвокат Роберт Гершман сообщил местным СМИ, что его клиент повел себя неадекватно после того, как подумал, что в него стреляют.
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