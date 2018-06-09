Видео: Сотрудник Tesla спит за рулем
В Сети появился ролик, в котором за рулем электрокара Model S из корпоративного автопарка Tesla сидит спящий водитель. Хотя в строгом смысле слова «водителем» его назвать нельзя.
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После каждого тяжелого ДТП с участием электрокара Tesla компания вновь и вновь предупреждает, что система автопилота является вспомогательной, а не полностью автономной. Она требует постоянного контроля со стороны водителя, который должен не отвлекаться, а постоянно следить за дорожной ситуацией, держать руки на руле и быть готовым в любой момент вмешаться в управление автомобилем.
Новое видео вызвало волну комментариев. Причем большинство пользователей обрушились с обвинениями на автора видео. Поскольку тот схватился за смартфон, вместо того, чтобы разбудить человека за рулем Tesla.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
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