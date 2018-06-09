9 июня 2018, 16:40

Видео: Сотрудник Tesla спит за рулем

В Сети появился ролик, в котором за рулем электрокара Model S из корпоративного автопарка Tesla сидит спящий водитель. Хотя в строгом смысле слова «водителем» его назвать нельзя.
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Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал предварительные итоги расследования ...
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Спящий за рулем сотрудник Tesla попал в объектив смартфона на трассе в штате Фримонт (США), неподалеку от крупнейшего производства электрокаров Tesla Motors. Трудно представить, как ему удалось уснуть, ведь системы автомобиля периодически должны выдавать звуковые и визуальные оповещения о необходимости держать руки на руле при включенном режиме автопилота.

После каждого тяжелого ДТП с участием электрокара Tesla компания вновь и вновь предупреждает, что система автопилота является вспомогательной, а не полностью автономной. Она требует постоянного контроля со стороны водителя, который должен не отвлекаться, а постоянно следить за дорожной ситуацией, держать руки на руле и быть готовым в любой момент вмешаться в управление автомобилем. 

Новое видео вызвало волну комментариев. Причем большинство пользователей обрушились с обвинениями на автора видео. Поскольку тот схватился за смартфон, вместо того, чтобы разбудить человека за рулем Tesla.
Юмор Тесла Модель С
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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Tesla увеличит запас хода седана и кроссовера
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Афанасий
Tesla увеличила продажи на российском рынке
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
Борис
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Видео: Сотрудник Tesla спит за рулем
{{material_123553}}Спящий за рулем сотрудник Tesla попал в объектив смартфона на трассе в штате Фримонт (США), неподалеку от крупнейшего производства электрокаров Tesla Motors. Трудно представить, как ему удалось уснуть, ведь системы автомобиля периодически должны выдавать звуковые и визуальные оповещения о необходимости держать руки на руле при включенном режиме автопилота.После каждого тяжелого ДТП с участием электрокара Tesla компания вновь и вновь предупреждает, что система автопилота является вспомогательной, а не полностью автономной. Она требует постоянного контроля со стороны водителя, который должен не отвлекаться, а постоянно следить за дорожной ситуацией, держать руки на руле и быть готовым в любой момент вмешаться в управление автомобилем. Новое видео вызвало волну комментариев. Причем большинство пользователей обрушились с обвинениями на автора видео. Поскольку тот схватился за смартфон, вместо того, чтобы разбудить человека за рулем Tesla.
2018-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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