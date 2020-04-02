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2 апреля 2020, 00:01

Видео: три пикапа сразились на бездорожье

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Пикапы Ford Ranger, Toyota Hilux и Volkswagen Amarok – три наиболее популярных автомобиля в своем сегменте на европейском рынке. Посмотрим, насколько каждый из них уверенно чувствует себя на бездорожье.
Видео три пикапа сразились на бездорожье

 

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Ребята из Carwow на этот раз решили съехать с гладкого асфальта на разбитые проселочные дороги. В новом видео три пикапа прошли через серию испытаний, чтобы выяснить, чьи внедорожные возможности лучше: Ford Ranger, Toyota Hilux или Volkswagen Amarok. Начали с подъема по песчаному обрыву, затем перешли к ухабам, канавам, скользким глинистым дорогам и карьерам. В одном из последних испытаний пикапы соревновались, кто медленнее спустится по крутому склону.

Все три пикапа оснащены турбодизельными моторами. Под капотом Ford Ranger трудится 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 215 л.с. (500 Нм). Toyota оснащена 2,4-литровой наддувной «четверкой», которая выдает 148 л.с. (400 Нм). Наконец, Volkswagen комплектуется 3,0-литровым V6 TDI мощностью 207 л.с. (500 Нм).

В арсенале пикапов Ford и Toyota имеется раздаточная коробка и блокировка заднего дифференциала. Amarok справляется с бездорожьем только при помощи электронной системы контроля тяги и специального offroad-режима. Тем не менее, оснащение Volkswagen помогло ему одержать победу на нескольких этапах. В результате всех испытаний к финишу пикапы принесли равное количество очков. Кто из трех внедорожников лучше, каждый может решить самостоятельно.

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Форум Volkswagen Amarok
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
Серый Фил
Форум Ford Ranger
Цитата:| Кому: андрей Я так понял вариант некачественных деталей вы не рассматриваете. Хотя прям чтоб все 4 одновременно, это надо было умудрится так качественно их изготовить, чтобы они одновременно навернулись. А вы там случайно стружек от насоса не замечали? В общем еще как вариант - ставьте хороший ...
Кисель
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
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Видео: три пикапа сразились на бездорожье
{{material_129322}}Ребята из Carwow на этот раз решили съехать с гладкого асфальта на разбитые проселочные дороги. В новом видео три пикапа прошли через серию испытаний, чтобы выяснить, чьи внедорожные возможности лучше: Ford Ranger, Toyota Hilux или Volkswagen Amarok. Начали с подъема по песчаному обрыву, затем перешли к ухабам, канавам, скользким глинистым дорогам и карьерам. В одном из последних испытаний пикапы соревновались, кто медленнее спустится по крутому склону.Все три пикапа оснащены турбодизельными моторами. Под капотом Ford Ranger трудится 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 215 л.с. (500 Нм). Toyota оснащена 2,4-литровой наддувной «четверкой», которая выдает 148 л.с. (400 Нм). Наконец, Volkswagen комплектуется 3,0-литровым V6 TDI мощностью 207 л.с. (500 Нм).В арсенале пикапов Ford и Toyota имеется раздаточная коробка и блокировка заднего дифференциала. Amarok справляется с бездорожьем только при помощи электронной системы контроля тяги и специального offroad-режима. Тем не менее, оснащение Volkswagen помогло ему одержать победу на нескольких этапах. В результате всех испытаний к финишу пикапы принесли равное количество очков. Кто из трех внедорожников лучше, каждый может решить самостоятельно.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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