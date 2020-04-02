2 апреля 2020, 00:01
Видео: три пикапа сразились на бездорожье
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Пикапы Ford Ranger, Toyota Hilux и Volkswagen Amarok – три наиболее популярных автомобиля в своем сегменте на европейском рынке. Посмотрим, насколько каждый из них уверенно чувствует себя на бездорожье.
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Все три пикапа оснащены турбодизельными моторами. Под капотом Ford Ranger трудится 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 215 л.с. (500 Нм). Toyota оснащена 2,4-литровой наддувной «четверкой», которая выдает 148 л.с. (400 Нм). Наконец, Volkswagen комплектуется 3,0-литровым V6 TDI мощностью 207 л.с. (500 Нм).
В арсенале пикапов Ford и Toyota имеется раздаточная коробка и блокировка заднего дифференциала. Amarok справляется с бездорожьем только при помощи электронной системы контроля тяги и специального offroad-режима. Тем не менее, оснащение Volkswagen помогло ему одержать победу на нескольких этапах. В результате всех испытаний к финишу пикапы принесли равное количество очков. Кто из трех внедорожников лучше, каждый может решить самостоятельно.
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