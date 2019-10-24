24 октября 2019, 23:11
Видео: Ученые научили крыс водить автомобили
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Сотрудники лаборатории поведенческой нейробиологии Ричмондского университета (США) научили крыс управлять крошечными машинками, чтобы добраться до вкусняшки. При этом крысы научились получать удовольствие от вождения и демонстрировали лучшую стрессоустойчивость.
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К урокам вождения допустили две группы крыс. Животные из первой группы росли в обогащенной среде. В их вольере были игрушки, лестницы, мячи и другие предметы, взаимодействие с которыми стимулирует умственную деятельность. Крысы из второй группы росли в обычных лабораторных клетках. В результате, более интеллектуально развитые крысы довольно быстро научились управлять личным автомобилем и успешно доезжали на нем до вкусного вознаграждения. Грызуны из второй группы провалили экзамен по вождению.
Забавный на первый взгляд научный эксперимент привел к интересным выводам. Изучая гормональный фон крыс, ученые выяснили, что управление автомобилем положительно сказалось на их психическом состоянии. Они обнаружили баланс специфических гормонов кортикостерона и дегидроэпиандростерона (DHEA), которые контролируют стрессовые реакции. Не вдаваясь в научные подробности, можно сказать, что крысы, освоив новое мастерство, стали более удовлетворены своей жизнью. Они испытывали чувство аналогичное ощущению собственной значимости и эффективности у людей. Это может пригодиться для лечения психических расстройств. Эмоциональная устойчивость - одна из первых линий защиты психики. Можно сказать, что освоение простых навыков, будь то вязание или вождение автомобиля, помогает человеку укреплять стрессоустойчивость и эффективно противостоять депрессии.
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