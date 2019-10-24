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24 октября 2019, 23:11

Видео: Ученые научили крыс водить автомобили

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Сотрудники лаборатории поведенческой нейробиологии Ричмондского университета (США) научили крыс управлять крошечными машинками, чтобы добраться до вкусняшки. При этом крысы научились получать удовольствие от вождения и демонстрировали лучшую стрессоустойчивость.
Видео Ученые научили крыс водить автомобили

 

Видео Ученые научили крыс водить автомобили

 

Видео Ученые научили крыс водить автомобили

 

Видео Ученые научили крыс водить автомобили

 

Видео Ученые научили крыс водить автомобили

 

Видео Ученые научили крыс водить автомобили

 

Видео Ученые научили крыс водить автомобили

 

Видео Ученые научили крыс водить автомобили
Видео Ученые научили крыс водить автомобили
Видео Ученые научили крыс водить автомобили
Видео Ученые научили крыс водить автомобили
Видео Ученые научили крыс водить автомобили
Видео Ученые научили крыс водить автомобили
Видео Ученые научили крыс водить автомобили
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Из пластиковых бутылок и колес от детского конструктора ученые смастерили несколько небольших автомобильчиков для лабораторных крыс. Четвероногий водитель, стоя на алюминиевой пластине, мог управлять машиной, нажимая на один из трех медных проводов. Первый провод отвечал за движение прямо, другой – направо, третий – налево. 

К урокам вождения допустили две группы крыс. Животные из первой группы росли в обогащенной среде. В их вольере были игрушки, лестницы, мячи и другие предметы, взаимодействие с которыми стимулирует умственную деятельность. Крысы из второй группы росли в обычных лабораторных клетках. В результате, более интеллектуально развитые крысы довольно быстро научились управлять личным автомобилем и успешно доезжали на нем до вкусного вознаграждения. Грызуны из второй группы провалили экзамен по вождению.

Забавный на первый взгляд научный эксперимент привел к интересным выводам. Изучая гормональный фон крыс, ученые выяснили, что управление автомобилем положительно сказалось на их психическом состоянии. Они обнаружили баланс специфических гормонов кортикостерона и дегидроэпиандростерона (DHEA), которые контролируют стрессовые реакции. Не вдаваясь в научные подробности, можно сказать, что крысы, освоив новое мастерство, стали более удовлетворены своей жизнью. Они испытывали чувство аналогичное ощущению собственной значимости и эффективности у людей. Это может пригодиться для лечения психических расстройств. Эмоциональная устойчивость - одна из первых линий защиты психики. Можно сказать, что освоение простых навыков, будь то вязание или вождение автомобиля, помогает человеку укреплять стрессоустойчивость и эффективно противостоять депрессии.


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Видео: Ученые научили крыс водить автомобили
{{material_124009}}Из пластиковых бутылок и колес от детского конструктора ученые смастерили несколько небольших автомобильчиков для лабораторных крыс. Четвероногий водитель, стоя на алюминиевой пластине, мог управлять машиной, нажимая на один из трех медных проводов. Первый провод отвечал за движение прямо, другой – направо, третий – налево. К урокам вождения допустили две группы крыс. Животные из первой группы росли в обогащенной среде. В их вольере были игрушки, лестницы, мячи и другие предметы, взаимодействие с которыми стимулирует умственную деятельность. Крысы из второй группы росли в обычных лабораторных клетках. В результате, более интеллектуально развитые крысы довольно быстро научились управлять личным автомобилем и успешно доезжали на нем до вкусного вознаграждения. Грызуны из второй группы провалили экзамен по вождению.Забавный на первый взгляд научный эксперимент привел к интересным выводам. Изучая гормональный фон крыс, ученые выяснили, что управление автомобилем положительно сказалось на их психическом состоянии. Они обнаружили баланс специфических гормонов кортикостерона и дегидроэпиандростерона (DHEA), которые контролируют стрессовые реакции. Не вдаваясь в научные подробности, можно сказать, что крысы, освоив новое мастерство, стали более удовлетворены своей жизнью. Они испытывали чувство аналогичное ощущению собственной значимости и эффективности у людей. Это может пригодиться для лечения психических расстройств. Эмоциональная устойчивость - одна из первых линий защиты психики. Можно сказать, что освоение простых навыков, будь то вязание или вождение автомобиля, помогает человеку укреплять стрессоустойчивость и эффективно противостоять депрессии.
2019-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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