3 апреля 2018, 18:55
Видео: в Испании перевернулся грузовик со слонами
На юго-востоке Испании неподалеку от города Альбасете грузовик, перевозивший пять цирковых слонов, попал в аварию и перевернулся. В результате одно животное погибло, двое других получили травмы. Движение на трассе было парализовано в течение нескольких часов.
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Информация о происшествии быстро распространилась благодаря социальным сетям. Директор дорожного департамента Испании Грегорио Серрано разместил в своем Твиттере видео спасения слонов. А в Твиттере полиции Альбасете появились фотографии места происшествия и разгуливающих на свободе животных. Ближе к вечеру муниципалитет Позо Каньяда опубликовал видео, демонстрирующее, что выжившие в аварии слоны чувствуют себя прекрасно. Власти городка присматривают за ними до тех пор, пока животные не будут переданы владельцам. Полиция выясняет причину происшествия.
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