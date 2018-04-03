3 апреля 2018, 18:55

Видео: в Испании перевернулся грузовик со слонами

На юго-востоке Испании неподалеку от города Альбасете грузовик, перевозивший пять цирковых слонов, попал в аварию и перевернулся. В результате одно животное погибло, двое других получили травмы. Движение на трассе было парализовано в течение нескольких часов.
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Видео: в Испании перевернулся грузовик со слонами
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Водитель грузовика не пострадал. Полиция перекрыла дорогу ради спасения слонов. Животных, которые получили травмы, перевязали и с помощью подъемного крана аккуратно погрузили в другие автомобили. В это время уцелевшие слоны свободно бродили по автомагистрали или паслись по соседству. 

Информация о происшествии быстро распространилась благодаря социальным сетям. Директор дорожного департамента Испании Грегорио Серрано разместил в своем Твиттере видео спасения слонов. А в Твиттере полиции Альбасете появились фотографии места происшествия и разгуливающих на свободе животных. Ближе к вечеру муниципалитет Позо Каньяда опубликовал видео, демонстрирующее, что выжившие в аварии слоны чувствуют себя прекрасно. Власти городка присматривают за ними до тех пор, пока животные не будут переданы владельцам. Полиция выясняет причину происшествия.
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Видео: в Испании перевернулся грузовик со слонами
{{material_120240}}Водитель грузовика не пострадал. Полиция перекрыла дорогу ради спасения слонов. Животных, которые получили травмы, перевязали и с помощью подъемного крана аккуратно погрузили в другие автомобили. В это время уцелевшие слоны свободно бродили по автомагистрали или паслись по соседству. Информация о происшествии быстро распространилась благодаря социальным сетям. Директор дорожного департамента Испании Грегорио Серрано разместил в своем Твиттере видео спасения слонов. А в Твиттере полиции Альбасете появились фотографии места происшествия и разгуливающих на свободе животных. Ближе к вечеру муниципалитет Позо Каньяда опубликовал видео, демонстрирующее, что выжившие в аварии слоны чувствуют себя прекрасно. Власти городка присматривают за ними до тех пор, пока животные не будут переданы владельцам. Полиция выясняет причину происшествия.
2018-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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