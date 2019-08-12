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12 августа 2019, 00:42

Видео: в Москве замечен летающий Nissan Murano

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На Киевском шоссе столицы произошел экстраординарный случай. Кроссовер Nissan Murano по неизвестной причине взлетел по ступенькам надземного пешеходного перехода и оттуда – вниз на газон. Обошлось без жертв.
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По словам очевидцев, Nissan Murano двигался по Киевскому шоссе со скоростью не менее 100 км/ч. В какой-то момент автомобиль вильнул вправо, съехал с дороги и очутился в достаточно тесном пролете надземного пешеходного перехода. Дальше, двигаясь по инерции, Murano выбил окна на лестничной площадке и сиганул вниз с высоты не менее двух метров.

Машина, скорее всего, восстановлению не подлежит. Водитель отделался, как говорится, легким испугом и сломанным на ноге мизинцем. По счастливой случайности никто из прохожих и других участников дорожного движения не пострадал. И это действительно чудо. Лестница перехода очень узкая и, окажись там в роковой момент пешеход, шансов у него было бы мало.

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Форум Nissan Murano
Цитата:| Японцы издеваются! Цитата:| В автомобиле такого класса не установить датчик уличной температуры и КАССЕТНЫЙ!!!! магнитофон - это форменное безобразие. Датчик температуры - есть!!
Игорь К.
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Питерский Nissan Murano: Ставка на качество
Цитата:| За такие деньги, питерской сборки, никогда не куплю При сборке у меня оставили болт с шайбой и прижали его радиатором! Через 10тыс. км болт от вибрации протёр насквозь стенку радиатора и радиатор потёк ( ( ( Сейчас машина в ремонте, меняют радиатор, надеюсь по гарантии, ей ещё года нет. А так ...
Игорь К.
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Видео: в Москве замечен летающий Nissan Murano
{{material_125358}}По словам очевидцев, Nissan Murano двигался по Киевскому шоссе со скоростью не менее 100 км/ч. В какой-то момент автомобиль вильнул вправо, съехал с дороги и очутился в достаточно тесном пролете надземного пешеходного перехода. Дальше, двигаясь по инерции, Murano выбил окна на лестничной площадке и сиганул вниз с высоты не менее двух метров.Машина, скорее всего, восстановлению не подлежит. Водитель отделался, как говорится, легким испугом и сломанным на ноге мизинцем. По счастливой случайности никто из прохожих и других участников дорожного движения не пострадал. И это действительно чудо. Лестница перехода очень узкая и, окажись там в роковой момент пешеход, шансов у него было бы мало.
2019-08-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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