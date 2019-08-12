12 августа 2019, 00:42
Видео: в Москве замечен летающий Nissan Murano
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На Киевском шоссе столицы произошел экстраординарный случай. Кроссовер Nissan Murano по неизвестной причине взлетел по ступенькам надземного пешеходного перехода и оттуда – вниз на газон. Обошлось без жертв.
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Машина, скорее всего, восстановлению не подлежит. Водитель отделался, как говорится, легким испугом и сломанным на ноге мизинцем. По счастливой случайности никто из прохожих и других участников дорожного движения не пострадал. И это действительно чудо. Лестница перехода очень узкая и, окажись там в роковой момент пешеход, шансов у него было бы мало.
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