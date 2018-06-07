7 июня 2018, 10:23

Видео: В США полиция 2 часа преследовала угнанный БТР

Двухчасовая погоня полиции за угнанным бронетранспортером попала на видео. Очевидцы поначалу были уверены, что наблюдают за съемками боевика и недоумевали, почему опасная погоня идет прямо по улицам их города.
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В Вирджинии (США) с военной базы угнали бронетранспортер. Сигнал поступил в полицию и началась погоня. Тяжелый БТР со скоростью порядка 70 км/ч несся по улицам города, а за ним – полицейские автомобили с включенными мигалками и сиренами. Сверху действия полиции координировал вертолет. Прохожие сначала решили, что стали свидетелями сьемок очередного голливудского блокбастера.

По предварительной информации угонщик – военнослужащий национальной гвардии США. Мотивы, побудившие его похитить БТР, сейчас выясняются. Полицейские получили сообщение об угоне около 8 часов вечера и сразу же пустились в погоню. В течение 2 часов не менее 30 экипажей преследовали бронетранспортер на вполне приличной скорости. По счастливой случайности никто не пострадал.

В итоге, БТР удалось задержать в центре Ричмонда, когда он остановился на перекрестке. Угонщик арестован. Оружия на борту БТР не оказалось.
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Николай
«Шпионы» сняли Hyundai Veloster в Нюрбургринге
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Владислав
Полицейские Швеции поедут на Volvo V90
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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Видео: В США полиция 2 часа преследовала угнанный БТР
{{material_119133}}В Вирджинии (США) с военной базы угнали бронетранспортер. Сигнал поступил в полицию и началась погоня. Тяжелый БТР со скоростью порядка 70 км/ч несся по улицам города, а за ним – полицейские автомобили с включенными мигалками и сиренами. Сверху действия полиции координировал вертолет. Прохожие сначала решили, что стали свидетелями сьемок очередного голливудского блокбастера.По предварительной информации угонщик – военнослужащий национальной гвардии США. Мотивы, побудившие его похитить БТР, сейчас выясняются. Полицейские получили сообщение об угоне около 8 часов вечера и сразу же пустились в погоню. В течение 2 часов не менее 30 экипажей преследовали бронетранспортер на вполне приличной скорости. По счастливой случайности никто не пострадал.В итоге, БТР удалось задержать в центре Ричмонда, когда он остановился на перекрестке. Угонщик арестован. Оружия на борту БТР не оказалось.
2018-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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