5 апреля 2018, 09:41

Видео: в Украине тестируют беспилотный ЗАЗ

Запорожская IT-компания Infocom развивает беспилотные технологии и надеется, что машины с автономным управлением станут доступны украинцам уже через четыре года. Сейчас специалисты компании тестируют первый беспилотник, построенный на базе ZAZ Lanos.
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  Видео: в Украине тестируют беспилотный ЗАЗ ЗАЗ Lanos Видео: в Украине тестируют беспилотный ЗАЗ ЗАЗ Lanos Видео: в Украине тестируют беспилотный ЗАЗ
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В Украине ZAZ Lanos называют народным автомобилем. Отчасти именно поэтому его решили взять за основу для беспилотника будущего. Но теоретически, по словам разработчиков, систему автономного управления Pilotdrive можно установить на любое транспортное средство – от такси или грузовика до комбайна и военной техники. В будущем компания Infocom намерена продавать Pilotdrive как набор для самостоятельной установки на свой автомобиль.

ZAZ Lanos оборудован комплексом, состоящим из камер, датчиков, радаров и тепловизора. Все оборудование приобретено за рубежом. Программную часть разрабатывают специалисты Infocom. Первая презентация системы автопилота Pilotdrive состоялась три года назад. С тех пор компания каждый день тестирует и совершенствует свой продукт. Ранее базовым автомобилем «работал» Jeep Cherokee. По полигону беспилотник ездит самостоятельно, а по улицам города только с оператором за рулем.

Проблемы, с которыми сталкиваются разработчики бесплотных автомобилей, в Украине такие же, как и в России. Кроме пробелов в законодательстве, есть еще и проблемы с дорожной инфраструктурой: стертая разметка и разбитые дороги. Но специалисты Infocom полны оптимизма. В течение ближайших четырех лет они планируют оцифровать и нанести на карту беспилотника все ямы, разметку, лежачих полицейских. И тогда потребуется лишь добавить в законодательство статью, регламентирующую движение беспилотного автотранспорта.
Новости ZAZ Ланос
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Отзывы по теме
Форум ЗАЗ Lanos
причина слабого обогрева салона печкой зимой
НИКОЛАЙ
Отзыв о ЗАЗ Lanos 2008 года
В полне приличый автомобмль. Из недостатков-низкая посадка, слабая подвеска. И в зимнее время слабо прогревается. А так хорошее авто.
Вячеслав-53
Собираюсь купить Ланос, интересно мнение владельцев
Если покупать дя себя и так, чтобы отъездить без проблем и в последстии удачно и выгодно продать, то конечно лучше брать новый Шанс, чем Ланос с пробегом. Оба авто отличнейшего качества для своего ценника, но Ланосы ушли в прошлое. приятной покупки! напишите, как машина!
Лео
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Видео: в Украине тестируют беспилотный ЗАЗ
В Украине ZAZ Lanos называют народным автомобилем. Отчасти именно поэтому его решили взять за основу для беспилотника будущего. Но теоретически, по словам разработчиков, систему автономного управления Pilotdrive можно установить на любое транспортное средство – от такси или грузовика до комбайна и военной техники. В будущем компания Infocom намерена продавать Pilotdrive как набор для самостоятельной установки на свой автомобиль.ZAZ Lanos оборудован комплексом, состоящим из камер, датчиков, радаров и тепловизора. Все оборудование приобретено за рубежом. Программную часть разрабатывают специалисты Infocom. Первая презентация системы автопилота Pilotdrive состоялась три года назад. С тех пор компания каждый день тестирует и совершенствует свой продукт. Ранее базовым автомобилем «работал» Jeep Cherokee. По полигону беспилотник ездит самостоятельно, а по улицам города только с оператором за рулем.Проблемы, с которыми сталкиваются разработчики бесплотных автомобилей, в Украине такие же, как и в России. Кроме пробелов в законодательстве, есть еще и проблемы с дорожной инфраструктурой: стертая разметка и разбитые дороги. Но специалисты Infocom полны оптимизма. В течение ближайших четырех лет они планируют оцифровать и нанести на карту беспилотника все ямы, разметку, лежачих полицейских. И тогда потребуется лишь добавить в законодательство статью, регламентирующую движение беспилотного автотранспорта.
2018-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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