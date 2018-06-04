4 июня 2018, 22:11

Видео: Volkswagen Amarok буксирует 43-тонный трамвай

Компания Volkswagen продемонстрировала мощь Amarok. Дизельный пикап, оснащенный 258-сильным двигателем, смог сдвинуть с места трамвай весом 42,9 тонны и длиной 32,3 метра.
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Видео: Volkswagen Amarok буксирует 43-тонный трамвай Volkswagen Amarok
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Эксперимент в венгерском городе Дебрецене организовало местное подразделение Volkswagen. В нем принял участие пикап Amarok с 3-литровым дизельным турбомотором мощностью 258 л.с. Благодаря системе краткосрочного увеличения наддува мощность двигателя возрастает до 271 л.с., а крутящий момент составляет 580 Нм.
 
Автомобиль массой 2,28 тонны не сразу, но все-таки смог сдвинуть с места и отбуксировать 42,9-тонный трамвай. Дело с самого начала, возможно, пошло бы быстрее, если бы колеса пикапа не буксовали на рельсах. Ролик завершается фазой: «У него нет противников».

Заметим, что подобные эксперименты не редкость. Внедорожники, кроссоверы и пикапы разных марок регулярно «таскают тяжести». Например, Volkswagen Touareg много лет назад буксировал 155-тонный «Боинг», Toyota Tundra – 68-тонный шаттл «Индевор», а недавно Porsche Cayenne умудрился протащить 285-тонный Airbus A380. 
Новости VW, Фольксваген Амарок
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Amarok
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
Серый Фил
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
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Видео: Volkswagen Amarok буксирует 43-тонный трамвай
{{material_121053}}Эксперимент в венгерском городе Дебрецене организовало местное подразделение Volkswagen. В нем принял участие пикап Amarok с 3-литровым дизельным турбомотором мощностью 258 л.с. Благодаря системе краткосрочного увеличения наддува мощность двигателя возрастает до 271 л.с., а крутящий момент составляет 580 Нм. Автомобиль массой 2,28 тонны не сразу, но все-таки смог сдвинуть с места и отбуксировать 42,9-тонный трамвай. Дело с самого начала, возможно, пошло бы быстрее, если бы колеса пикапа не буксовали на рельсах. Ролик завершается фазой: «У него нет противников».Заметим, что подобные эксперименты не редкость. Внедорожники, кроссоверы и пикапы разных марок регулярно «таскают тяжести». Например, Volkswagen Touareg много лет назад буксировал 155-тонный «Боинг», Toyota Tundra – 68-тонный шаттл «Индевор», а недавно Porsche Cayenne умудрился протащить 285-тонный Airbus A380. 
2018-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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