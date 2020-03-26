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26 марта 2020, 00:33

Видео: Volkswagen и Audi попросили соблюдать дистанцию

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Последние рекламные ролики Volkswagen получаются очень трогательными и искренними. Очередное видео посвящено эпидемии коронавируса и напоминает о том, как людям сейчас важно, оставаясь вместе, соблюдать дистанцию друг от друга.
Видео Volkswagen и Audi попросили соблюдать дистанцию

 

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала два простых правила, которые в состоянии всерьез помешать распространению коронавируса во всем мире. Надо лишь чаще мыть руки и держаться друг от друга на расстоянии 2 метров. Немецкие автопроизводители не остались в стороне. Volkswagen и Audi выпустили видео, в котором призывают людей соблюдать социальную дистанцию.

Компания Audi была довольно лаконична: «Держитесь на расстоянии, оставайтесь вместе». Наглядно это продемонстрировали на примере логотипа Audi, состоящего из четырех соединенных колец, которые в буквально смысле раздвигаются на безопасное расстояние. 

Volkswagen обратился к аудитории с проникновенным посланием. Компания напомнила, что за свою историю ей пришлось пережить много кризисов. Но каждый раз сплоченность и совместная работа помогали успешно справляться с трудностями. Нынешний кризис иного рода. Чтобы преодолеть его, необходимо быть подальше друг от друга. В финале ролика буквы в логотипе марки раздвигаются, и компания благодарит за соблюдение социальной дистанции.

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Видео: Volkswagen и Audi попросили соблюдать дистанцию
{{material_127325}}Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала два простых правила, которые в состоянии всерьез помешать распространению коронавируса во всем мире. Надо лишь чаще мыть руки и держаться друг от друга на расстоянии 2 метров. Немецкие автопроизводители не остались в стороне. Volkswagen и Audi выпустили видео, в котором призывают людей соблюдать социальную дистанцию.Компания Audi была довольно лаконична: «Держитесь на расстоянии, оставайтесь вместе». Наглядно это продемонстрировали на примере логотипа Audi, состоящего из четырех соединенных колец, которые в буквально смысле раздвигаются на безопасное расстояние. Volkswagen обратился к аудитории с проникновенным посланием. Компания напомнила, что за свою историю ей пришлось пережить много кризисов. Но каждый раз сплоченность и совместная работа помогали успешно справляться с трудностями. Нынешний кризис иного рода. Чтобы преодолеть его, необходимо быть подальше друг от друга. В финале ролика буквы в логотипе марки раздвигаются, и компания благодарит за соблюдение социальной дистанции.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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