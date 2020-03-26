26 марта 2020, 00:33
Видео: Volkswagen и Audi попросили соблюдать дистанцию
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Последние рекламные ролики Volkswagen получаются очень трогательными и искренними. Очередное видео посвящено эпидемии коронавируса и напоминает о том, как людям сейчас важно, оставаясь вместе, соблюдать дистанцию друг от друга.
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Компания Audi была довольно лаконична: «Держитесь на расстоянии, оставайтесь вместе». Наглядно это продемонстрировали на примере логотипа Audi, состоящего из четырех соединенных колец, которые в буквально смысле раздвигаются на безопасное расстояние.
Volkswagen обратился к аудитории с проникновенным посланием. Компания напомнила, что за свою историю ей пришлось пережить много кризисов. Но каждый раз сплоченность и совместная работа помогали успешно справляться с трудностями. Нынешний кризис иного рода. Чтобы преодолеть его, необходимо быть подальше друг от друга. В финале ролика буквы в логотипе марки раздвигаются, и компания благодарит за соблюдение социальной дистанции.
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