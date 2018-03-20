20 марта 2018, 09:00
Видео: Volkswagen разложил Touareg на части
Volkswagen опубликовал первое официальное видео нового Touareg без камуфляжа. Посмотрев ролик, можно попробовать сложить целый кроссовер из отдельных деталей, как паззл. Премьера новинки состоится 23 марта в Пекине.
Volkswagen Touareg
Выпускается с 2002 г.
Новый от 2 820 000 до 3 890 000 Р
Отзывов: 8
Touareg нового поколения получил более точеную спортивную внешность, которая подчеркивает премиальный статус флагманского кроссовера. Новинка построена на платформе MLB Evo. Благодаря этому автомобиль немного прибавил в размерах, но стал на 100 килограмм легче. Кстати, это же шасси легло в основу более роскошных Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus. Кроссовер будет доступен в 5- и 7-местном исполнении.
Новое поколение оснастят пневматической подвеской, полным приводом и активными стабилизаторами поперечной устойчивости. В отделке салона природные материалы (кожа, дерево и алюминий) сочетаются с высокими технологиями. Здесь появится цифровая приборная панель и 15-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
На премьеру в Китай Volkswagen Touareg отправился своим ходом прямиком с завода в Братиславе. За три недели он должен преодолеть Европу и Россию, проехать через Казахстан и Монголию, чтобы успеть в Пекин к 23 марта.
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