15 июня 2018, 13:29
Видео: Volvo XC70 выдержал краш-тест в реальной жизни
В Сети появилось видео страшной аварии. ДТП произошло в Норвегии. По неизвестным причинам Volvo XC70 выехал на полосу встречного движения прямо «в лоб» грузовику с прицепом. Вседорожный универсал в реальной жизни с честью выдержал краш-тест с частичным перекрытием, сохранив жизнь своему водителю.
Volvo XC70
Выпускается с 2001 г.
Новый от 2 149 000 до 2 457 000 Р
Отзывов: 7
Кузов Volvo XC70 выдержал мощный удар, салон деформирован незначительно, хотя водительская дверь, похоже не открывается. Лица водителя не видно, но судя по тому, как он энергично отбрасывает обломки, серьезно он не пострадал. По словам очевидцев, водитель самостоятельно смог выбраться из автомобиля, несмотря на заклинившую дверь. В целом данный видеоролик лучше любой рекламы или лабораторного краш-теста демонстрирует безопасность автомобилей шведской марки.
В американской системе краш-тестов с 2012 года проводятся испытания с 25-процентным перекрытием. Сначала автомобили на скорости 64 км/ч разбивали о деформируемый барьер, а с 2016 года – о жесткое препятствие. Это вынудило автопроизводителей заняться укреплением конструкции своих автомобилей. Но «герой» ролика похоже выпущен еще до этого момента.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| при прохождении поперечных неровностей есть скрип кажеться в багажнике может кто что-нибудь подскажет Шторку багажника не закрывай. Может пропадет.
Ну то что двигатель греется это с одной стороны нормально но красное деление вызывает вопросы... Рекомендую заехать на нормальный сервис что бы диагносты сказали свой вердикт ( сам если интересно могу посоветовать Тойоту Измайлово) в свое время они очень помогли мне при диагностике моей проблемы в Прадо ...
Карни… Октавия сарай… ФФ2 сарай, Зафира, прежний Сид сарай… Забыть про премиальность прежней машины и стать глубоким семьянином. На время. А потом что душе угодно! Всего через пару лет.
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