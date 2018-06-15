15 июня 2018, 13:29

Видео: Volvo XC70 выдержал краш-тест в реальной жизни

В Сети появилось видео страшной аварии. ДТП произошло в Норвегии. По неизвестным причинам Volvo XC70 выехал на полосу встречного движения прямо «в лоб» грузовику с прицепом. Вседорожный универсал в реальной жизни с честью выдержал краш-тест с частичным перекрытием, сохранив жизнь своему водителю.
^
Volvo XC70
Выпускается с 2001 г.
Новый от 2 149 000 до 2 457 000 Р
Отзывов: 7
ДТП произошло неподалеку от норвежского города Сарпсборг, расположенного в 80 километрах от Осло. На оживленной двухполосной трассе вседорожный универсал внезапно сместился влево и столкнулся с тяжелым грузовиком. Судя по данным с видеорегистратора, инцидент произошел в середине дня, в 15.45. Неизвестно, задремал ли водитель или просто отвлекся, но последствия могли быть трагическими. 

Кузов Volvo XC70 выдержал мощный удар, салон деформирован незначительно, хотя водительская дверь, похоже не открывается. Лица водителя не видно, но судя по тому, как он энергично отбрасывает обломки, серьезно он не пострадал. По словам очевидцев, водитель самостоятельно смог выбраться из автомобиля, несмотря на заклинившую дверь. В целом данный видеоролик лучше любой рекламы или лабораторного краш-теста демонстрирует безопасность автомобилей шведской марки.

В американской системе краш-тестов с 2012 года проводятся испытания с 25-процентным перекрытием. Сначала автомобили на скорости 64 км/ч разбивали о деформируемый барьер, а с 2016 года – о жесткое препятствие. Это вынудило автопроизводителей заняться укреплением конструкции своих автомобилей. Но «герой» ролика похоже выпущен еще до этого момента.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест
Автоправо-ГИБДД Вольво ХС70
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volvo XC70
| при прохождении поперечных неровностей есть скрип кажеться в багажнике может кто что-нибудь подскажет Шторку багажника не закрывай. Может пропадет.
marvie
Двигатель греется
Ну то что двигатель греется это с одной стороны нормально но красное деление вызывает вопросы... Рекомендую заехать на нормальный сервис что бы диагносты сказали свой вердикт ( сам если интересно могу посоветовать Тойоту Измайлово) в свое время они очень помогли мне при диагностике моей проблемы в Прадо ...
Carradam
Универсал повышенной проходимости
Карни… Октавия сарай… ФФ2 сарай, Зафира, прежний Сид сарай… Забыть про премиальность прежней машины и стать глубоким семьянином. На время. А потом что душе угодно! Всего через пару лет.
Pbnnf
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volvo Автомудрость Volvo АвтоПитер Volvo Дизайн и тюнинг Volvo Новинки и концепт кары Volvo Новости и акции автосалонов Volvo Автосалоны и дилеры марки Volvo Аренда и прокат авто марки Volvo Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volvo Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volvo
Главные материалы
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Volvo XC70
Объявления о продаже Volvo XC70
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Класс B
FAW Vita и еще 80 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Видео: Volvo XC70 выдержал краш-тест в реальной жизни
{{model_1443}}ДТП произошло неподалеку от норвежского города Сарпсборг, расположенного в 80 километрах от Осло. На оживленной двухполосной трассе вседорожный универсал внезапно сместился влево и столкнулся с тяжелым грузовиком. Судя по данным с видеорегистратора, инцидент произошел в середине дня, в 15.45. Неизвестно, задремал ли водитель или просто отвлекся, но последствия могли быть трагическими. Кузов Volvo XC70 выдержал мощный удар, салон деформирован незначительно, хотя водительская дверь, похоже не открывается. Лица водителя не видно, но судя по тому, как он энергично отбрасывает обломки, серьезно он не пострадал. По словам очевидцев, водитель самостоятельно смог выбраться из автомобиля, несмотря на заклинившую дверь. В целом данный видеоролик лучше любой рекламы или лабораторного краш-теста демонстрирует безопасность автомобилей шведской марки.В американской системе краш-тестов с 2012 года проводятся испытания с 25-процентным перекрытием. Сначала автомобили на скорости 64 км/ч разбивали о деформируемый барьер, а с 2016 года – о жесткое препятствие. Это вынудило автопроизводителей заняться укреплением конструкции своих автомобилей. Но «герой» ролика похоже выпущен еще до этого момента.
2018-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Красноярский край Новосибирск Стерлитамак
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG