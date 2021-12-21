Видеоподборка с Нюрбургринга: как не надо ездить по трассе
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Тем важнее соблюдать несложные правила: не останавливаться в повороте и по возможности быстрее убрать аварийный автомобиль с трассы; не блокировать других участников, не зависать на хвосте у менее опытных водителей, не обгонять по обочине и не подрезать другие автомобили. Главное – избежать аварии.
Любые инциденты на трассе – это не только испорченное настроение и солидный ремонт автомобиля, но и необходимость заплатить штраф и компенсацию за поврежденную инфраструктуру. Например, эвакуатор стоит 500 евро, а случае более серьезной аварии работа автомобиля безопасности и закрытие трассы обойдется в 1 350 евро в час. По сравнению с этим столбики по 45 евро за штуку и сетка по 40 евро за метр покажутся сущими пустяками. На видео ниже собраны опасные ситуации, когда агрессия, беспечность или невнимательность водителей могли привести к серьезной аварии.
- 1 700 000 РAudi A5 2019 в Москве
- 420 000 РKIA Rio 2011 в Москве
- 120 000 РГАЗ Соболь 2752 2020 в Москве
- 1 865 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 620 000 РRenault Kadjar 2018 в Москве
- 570 000 РУАЗ Patriot 2017 в Москве
- 1 600 000 РKIA Optima 2017 в Москве
- 2 610 000 РMercedes E-класс 2016 в Москве
- 10 334 095 РLand Rover Range Rover 2021 в Москве
- 300 000 РNissan Cefiro 2002 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий