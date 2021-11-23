Видеоподборка самых резонансных ДТП с мотоциклами 2021 года
С начала 2021 года было зафиксировано 733 мотоаварии, в которых погибли 39 человек и еще 781 человек получил травмы. Сотрудники ДПС пресекли 97 тысяч правонарушений со стороны мотоциклистов. Однако, как следует из подборки, опубликованной Дептрансом, наиболее страшных ДТП, байкеры далеко не всегда становятся их виновниками. Главной причиной аварий назвали несоблюдение очередности проезда (30% от всех инцидентов с участием мотоциклов). На втором месте – нарушение правил перестроения (20%), на третьем – несоответствие скорости конкретным условиям движения (17%).
- 3 730 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 550 000 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 630 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 470 000 РFord Transit 2005 в Москве
- 4 957 000 РLand Rover Discovery 2018 в Москве
- 1 790 000 РFord Fusion 2019 в Москве
- 525 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 4 444 444 РInfiniti QX80 2018 в Москве
- 7 480 000 РMercedes S-класс 2018 в Москве
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