Необычный саундтрек и монтаж: как ККИ Петербурга шокировала стилем своих видео

4 марта 2026, 15:02
Видеоролик ККИ о рейде у метро «Старая деревня» вызвал споры из-за музыки
Видеоролик ККИ о рейде у метро «Старая деревня» вызвал споры из-за музыки
Комитет по контролю за имуществом удивил новым видео. Необычный монтаж и музыка вызвали обсуждение. Подробности о рейде и реакции пользователей. Почему выбор саундтрека оказался спорным.
В последние недели Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга активно внедряет новые подходы к созданию видеоматериалов о рейдах против незаконной торговли. На этот раз внимание общественности привлек ролик, опубликованный ведомством 3 марта, в котором сотрудники ККИ проводят операцию у станции метро «Старая деревня».
В объектив камеры попали лотки, уставленные свежими овощами и фруктами. По информации Мойка78, торговля велась без необходимых разрешительных документов. В результате рейда у предпринимателя изъяли 95 килограммов продукции, которую затем отправили на временное хранение. Территорию возле метро оперативно очистили от стихийных торговых точек.
Однако не только действия сотрудников ККИ стали предметом обсуждения. Особое внимание пользователей привлекло музыкальное сопровождение видеоролика. Для озвучки был выбран трек Dr. Dre feat Snoop Dogg - The Next Episode, известный своим провокационным содержанием, нецензурной лексикой и упоминаниями запрещенных веществ. Такой выбор вызвал неоднозначную реакцию: одни посчитали его неуместным для официального видео, другие отметили креативный подход к подаче информации.
Публикация ролика совпала с недавними кадровыми изменениями в комитете: всего пять дней назад Михаил Сергеев был назначен новым председателем ККИ, ранее занимая пост первого заместителя. Некоторые пользователи связывают перемены в стиле видеоматериалов с этим назначением, отмечая, что пресс-служба ведомства стала чаще экспериментировать с монтажом и музыкальным оформлением.
В последние месяцы ККИ все чаще использует разнообразные музыкальные жанры для своих видеороликов - от электронной музыки до рэпа и поп-музыки, как зарубежных, так и отечественных исполнителей. Такой подход, по мнению экспертов, может быть попыткой привлечь внимание более широкой аудитории и сделать сообщения ведомства более заметными в информационном потоке.
Тем не менее, выбор саундтрека с откровенно провокационным содержанием вызвал вопросы у части горожан. Некоторые считают, что подобная музыка не соответствует статусу официальных структур, другие же видят в этом современный способ коммуникации с населением. Как бы то ни было, новый стиль ККИ уже стал предметом обсуждения и, вероятно, будет и дальше вызывать споры.
