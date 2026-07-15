Почему инспектор ГИБДД не вправе требовать выключить камеру и что говорят эксперты

Видеосъемка при остановке ГИБДД: что реально разрешено водителю по закону

Вопрос о правомерности видеосъемки при общении с инспектором ГИБДД актуален для многих водителей. Разбираемся, на что действительно имеет право автомобилист, и как действовать, если сотрудник полиции требует прекратить запись.

Вопрос о правомерности видеосъемки при общении с инспектором ГИБДД актуален для многих водителей. Разбираемся, на что действительно имеет право автомобилист, и как действовать, если сотрудник полиции требует прекратить запись.

Ситуации, когда инспектор ГИБДД просит водителя прекратить видеосъемку, встречаются на российских дорогах все чаще. Для многих автомобилистов действия сотрудников полиции остаются не до конца понятными, и они не знают, что можно предпринять. Между тем именно видеозапись часто становится решающим аргументом в судебных разбирательствах и помогает защитить свои интересы.

Причины, по которым инспекторы не всегда приветствуют съемку, кроются в том, что камера фиксирует не только действия водителя, но и возможные нарушения или спорные моменты со стороны самого сотрудника. В условиях повышенной нагрузки или спешки инспектор может опасаться, что запись станет доказательством его ошибок или превышения служебных полномочий.

С точки зрения закона, в России нет прямого запрета на видеосъемку сотрудников полиции при выполнении ими служебных обязанностей. Это обеспечивается принципом открытости работы полиции, закрепленным в статье 8 закона «О полиции», а также конституционным правом на сбор информации (статья 29 Конституции РФ). Таким образом, требование о прекращении записи не соответствует закону и ущемляет ваши права.

Верховный суд РФ в деле № 58-КАД20-10-К9 четко отметил: запрет на видеосъемку со стороны сотрудников полиции незаконен. Суд считает, что работа ГИБДД должна быть максимально прозрачной, а вмешательство в права граждан на фиксацию информации недопустимо.

Если инспектор требует выключить камеру, важно сохранить спокойствие и правильный тон. Следует вежливо, но уверенно объяснить, что съемка проводится в соответствии с законами и принципами открытости деятельности полиции. Продолжайте фиксировать все происходящее, не поддаваясь на угрозы или требования «прекратить неповиновение» — сама по себе видеозапись нарушением не является.

Знание своих прав и грамотное поведение на дороге поможет избежать ошибок и защитить интересы водителя в спорных ситуациях. Важно помнить: видеосъемка — это не только инструмент самозащиты, но и способ повысить прозрачность работы полиции. В последние годы в России фиксируется рост числа обращений в суды по вопросам неправомерных действий инспекторов, и наличие видеозаписей часто становится решающим фактором в судебных разбирательствах. Кроме того, практика видеосъемки постепенно становится нормой и в других странах, что может привести к установлению нового стандарта прозрачности в сфере дорожного контроля.

В случае, если сотрудник ГИБДД превысит полномочия или оформит протокол с нарушениями, именно видеозапись может стать основным доказательством при обжаловании его действий в суде или прокуратуре. Это особенно актуально на фоне изменений в правилах дорожного движения и ужесточения контроля на дорогах, о чем недавно говорилось в материале о новых дорожных знаках в Европе — подробнее об этом можно узнать в разборе европейских нововведений для российских водителей .