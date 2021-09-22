Видеотур по роскошной яхте за 53 млн долларов
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Над палубой возвышается лаконичная надстройка из формованного выгнутого стекла. Внутри скрывается капитанская рубка со спутниковой навигацией, гостиная и столовая в кормовой части. Все они легко соединяются друг с другом благодаря раздвижным стеклянным дверям. Дизайн интерьера, в соответствии с пожеланиями заказчика, заставляет забыть, что вы находитесь на борту яхты. Он сдержанный, элегантный и роскошный одновременно. В отделке используется полированный шпон, фактурный металл, тканевые драпировки, итальянский мрамор и оникс.
В гостиной перед окном располагается изогнутый диван и стол, а также отдельная обеденная зона, частично находящаяся под открытым небом. Крыша объединяет как минимум три мансардных окна, что обеспечивает гораздо больше естественного света. Под палубой находятся три двухместные каюты: для хозяина и две – для гостей. К каждой примыкает собственная ванная комната, а в главной каюте есть отдельный тренажерный зал, сауна и кабинет. Потайная лестница ведет из главной каюты наверх на террасу с гидромассажной ванной, шезлонгами и олимпийским трамплином для прыжков в воду.
Яхта оснащена дизельным двигателем MTU 8V 2000 M72 мощностью почти в тысячу «лошадей» и может разоняться до 17 узлов (31 км/ч). Крейсерская скорость Ngoni составляет 12 узлов (22 км/ч).
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 210 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2013 в Москве
- 2 799 999 РBMW 3 серия 2018 в Москве
- 12 650 000 РMercedes S-класс 2021 в Москве
- 3 690 000 РMercedes V-класс 2018 в Москве
- 185 000 РВАЗ (Lada) 2107 2007 в Москве
- 4 300 000 РAudi Q7 2016 в Москве
- 1 950 000 РToyota Land Cruiser Prado 2018 в Москве
- 775 000 РSkoda Superb 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий