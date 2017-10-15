15 октября 2017, 21:18
Видеожалоба. Как водители смогут «топить» друг друга
Интенсивный трафик в городах изрядно треплет нервы одним водителям и вынуждает нарушать Правила дорожного движения других. Теперь выместить раздражение, а заодно и повлиять на безопасность на дорогах желающие смогут с помощью официальной жалобы.
Власти признали видеозапись доказательством нарушения Правил дорожного движения. Соответствующий документ, подготовленный МВД, был одобрен правительством РФ. ГИБДД сможет получать записи правонарушений через единую информационную систему госуслуг от других участников дорожного движения или пешеходов.Они предполагают «возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении на основании зафиксированных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки, полученных от граждан».
Чтобы ваша кляуза не осталась незамеченной, необходимо зарегистрировать запись на портале госуслуг с указанием даты, времени и координат съемки. После этого файлы поступают на первоначальную модерацию. Далее они будут направлены в Управление ГИБДД по месту совершения правонарушения. Там инспектор вынесет окончательное решение о направлении штрафа «герою съемки».
Для штрафа не нужен будет даже протокол - достаточно, чтобы нарушение ПДД было зафиксировано на фото или видео. Передать «компромат» на водителя можно будет через специальное приложение. В настоящее время для него разрабатывается необходимое программное обеспечение. На его выпуск потребуется 2,5 млрд рублей.
Многие автомобилисты восприняли новшество скептично, мол, ябедничать друг на друга – не слишком благородное дело. Тем не менее активисты убеждены: для безопасности дорожного движения все средства хороши и корректны. Ежегодно в России на дорогах гибнет порядка 35 тыс. человек, еще 100 тыс. получают травмы различной степени тяжести. Плачевную статистику не исправляют ни увеличенные штрафы, ни камеры видеофиксации и т.д. Неотвратимость наказания – вот, чего нужно добиться, чтобы уменьшить число смертельных аварий. А этому как раз таки может поспособствовать саморегуляция граждан.
Теперь, как считают специалисты, количество злостных нарушителей может уменьшиться, поскольку прежде они будут задумываться о том, что им может прийти штраф. Уже сейчас в Интернете много активистов, которые распространяют ролики с нарушениями других участников движения, ничто не помешает отправлять им эти записи в приложение.
По словам сотрудников ГИБДД, в настоящее время работа с поступающими от граждан фото- и видеозаписями требует значительных временных и ресурсных затрат. Так, ГИБДД в течение 2 месяцев должна вызвать автора видео, определить по базам данных предполагаемого нарушителя, опросить его, найти дополнительных свидетелей и провести ряд других действий. Новый же закон позволит повысить безопасность дорожного движения и в тоже время упростит эту процедуру.
Активисты автомобильных движений уверены, что новый порядок будет пользоваться спросом, и сознательных граждан не смутит сам факт ябедничества. Правда, технически заявить можно будет все равно не на все нарушения. Так, например, если машина припаркована на пешеходном переходе или водитель проехал на красный сигнал светофора, доказать его виновность не составит труда. Другое дело, что зафиксировать факт агрессивного вождения будет сложнее, поскольку видео должно быть продолжительным и четким.
Документ принят – дело за малым. Сейчас разработчикам нужно оперативно запустить приложение и провести масштабную информационную кампанию. Только широкая огласка проблем с БДД и призывы быть сознательными позволят своими силами сократить число нарушений, ведущих к травмам и смертям людей.
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Чтобы ваша кляуза не осталась незамеченной, необходимо зарегистрировать запись на портале госуслуг с указанием даты, времени и координат съемки. После этого файлы поступают на первоначальную модерацию. Далее они будут направлены в Управление ГИБДД по месту совершения правонарушения. Там инспектор вынесет окончательное решение о направлении штрафа «герою съемки».
Для штрафа не нужен будет даже протокол - достаточно, чтобы нарушение ПДД было зафиксировано на фото или видео. Передать «компромат» на водителя можно будет через специальное приложение. В настоящее время для него разрабатывается необходимое программное обеспечение. На его выпуск потребуется 2,5 млрд рублей.
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Нечто похожее существует и сейчас. На сайте ГИБДД есть вкладка «Сообщить о нарушении», куда можно направить жалобу на другого участника движения. Но все это сопряжено с проблемами для заявителя, поскольку его попросят явиться в отдел ГИБДД, там от руки написать заявление, которое уже и направят в работу. Обычно до этой стадии доходят только половина сознательных граждан. Очевидно, что с приложением этот процесс упростится
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Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»
Теперь, как считают специалисты, количество злостных нарушителей может уменьшиться, поскольку прежде они будут задумываться о том, что им может прийти штраф. Уже сейчас в Интернете много активистов, которые распространяют ролики с нарушениями других участников движения, ничто не помешает отправлять им эти записи в приложение.
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Видеозаписи, несомненно, дадут свой эффект. И любой участник дорожного движения (водитель, пешеход, велосипедист и т.д.) осознавая то, что находится под прицелом камеры, задумается о необходимости нарушения ПДД и, возможно, откажется от противоправных действий. Что касается эффективности, то время покажет. Менталитет граждан нашей страны пока не изменился и ябедничество не является основной чертой, но так называемые «гражданские активисты», зарабатывающие популярность и финансовое благосостояние на провокациях нарушений ПДД, точно перестанут существовать
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Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Активисты автомобильных движений уверены, что новый порядок будет пользоваться спросом, и сознательных граждан не смутит сам факт ябедничества. Правда, технически заявить можно будет все равно не на все нарушения. Так, например, если машина припаркована на пешеходном переходе или водитель проехал на красный сигнал светофора, доказать его виновность не составит труда. Другое дело, что зафиксировать факт агрессивного вождения будет сложнее, поскольку видео должно быть продолжительным и четким.
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Очевидно, что увеличение штрафов за нарушения ПДД уже никого не пугают. Тем более, когда ввели 50-процентную скидку за своевременную уплату. Работа с инспекторами ГИБДД также теряет свою эффективность, поскольку зачастую водители могут решить проблемы «на месте», и спокойно поехать дальше, не ответив за правонарушение. Настало время попробовать такой метод борьбы с нарушителями. Надеюсь, он покажет свою эффективность
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Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Плюсы и минусы
|Число нарушенй может сократиться.
|Не все участники движения готовы писать жалобы друг на друга.
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